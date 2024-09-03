توقيت رؤية نجم سهيل في الأردن بوضوح

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، إن نجم سهيل من النجوم الجنوبية وله أهمية عند العرب واستخدم رؤيته كتقويم نجمي للدلالة التقريبية على انتهاء الصيف وبداية الشتاء.

وأضاف أن نجم سهيل ارتبط معه العديد من الأمثال الشعبية والقصص، وله أهمية في حسابات المواسم والملاحة عند بعض الحضارات القديمة مثل المصريين والهنود والصينيين وغيرهم، مبينا أن النجم "ثاني ألمع نجم" في السماء ليلا بعد نجم الشعرى اليمانية، وهو نجم عملاق أبيض ويبتعد عن كوكب الأرض مسافة 310 سنوات ضوئية، بحسب المملكة.

وأوضح السكجي أن شروق نجم سهيل تزامن في الأردن مع شروق الشمس يوم 27 آب/أغسطس الماضي، وبعد ذلك يبدأ شروق نجم سهيل يسبق شروق الشمس، حتى نصل إلى يوم 5 أيلول/سبتمبر، إذ يكون ارتفاع نجم سهيل نحو درجتين و26 دقيقة عند شروق ذلك اليوم، ويستمر نجم سهيل في الظهور والارتفاع حتى يصل إلى 5 درجات في نهاية أيلول/سبتمبر الحالي.

وأشار إلى أن مشاهدة نجم سهيل في الأردن قبل 5 أيلول/سبتمبر فيها صعوبة حتى باستخدام الأدوات البصرية من تلسكوبات ونواظير وكاميرات، ثم تقل الصعوبة حتى يمكن مشاهدته بالعين المجردة بسهولة إلى نهاية شهر أيلول/سبتمبر الحالي في اتجاه الجنوب.

ونصح السكجي بعد منتصف الشهر الحالي بالنظر إلى الأفق الجنوبي للأردن، من موقع مرتفع نسبيا، لكي يرى بوضوح بالعين المجردة في حالة عدم وجود غيوم مع توفر المعايير الفلكية.

وأضاف أنه "لأهمية هذا النجم، ذهب عالم الفلك والفيلسوف ابن رشد إلى مراكش لمراقبة هذا النجم في عام 1153، لأنه كان غير مرئي في موطنه (قرطبة)، لإثبات كروية الأرض واستخدمه العرب قديما مع النجم القطبي للمسير الليلي.

وبين السكجي أنه "كون سطوع النجم وموقعه بعيدا عن مسار الشمس الظاهري (مدار البروج) فقد كان له أهمية في الملاحة الفضائية، وبعض المركبات الفضائية تحمل العديد من الكاميرات وسميت باسمه، واستخدمت موقعه مارينر 4 في عام 1964 وهي المرة الأولى التي تم استخدام موقع نجم في الفضاء، ويظهر كرمز على علم البرازيل، وهو يرمز إلى ولاية غوياس".

وأشار إلى أنه تمت تسمية غواصتين تابعتين للبحرية الأميركية على اسم كانوب (سهيل)، فيما قامت البحرية الملكية البريطانية ببناء تسع سفن من فئة كانوب (سهيل) في أوائل القرن التاسع عشر، وستة سفن حربية من فئة كانوب (سهيل) التي دخلت الخدمة بين عامي 1899 و1902.