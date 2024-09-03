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78 ألف شخص تعرضوا لسرقة هواتفهم وحقائبهم في بريطانيا خلال عام

9/3/2024 7:22:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعهدت الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقة الهواتف، بعد ارتفاع حوادث السرقة بأكثر من 150% العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن بيانات المسح المتعلق بالجريمة في إنجلترا وويلز أظهرت أن 78 ألف شخص تعرضوا لسرقة هواتفهم أو حقائبهم في الشوارع البريطانية خلال عام حتى مارس 2024.

وهذا يمثل زيادة بنسبة 153% عند المقارنة بحوادث السرقة التي تم تسجيلها خلال الفترة نفسها حتى مارس 2023، وبلغت 31 ألف حادث.

ووفقاً لتحليل وزارة الداخلية للبيانات، فإن حوادث السرقة بلغت أكثر من 200 حادث يومياً في أنحاء إنجلترا وويلز خلال الـ12 شهراً الماضية.

وأسفرت 0.8% فقط من حوادث السرقة عن توجيه اتهام لشخص ما، في حين تم إغلاق 81.9% من تحقيقات الشرطة قبل العثور على مشتبه به.

وأظهرت استخبارات الشرطة أنه من المرجح أن تكون حوادث السرقة ناجمة عن الطلب المتزايد على الهواتف المستعملة في المملكة المتحدة وفي الخارج.

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