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4 صفقات كبيرة على «الأنصاري» في سوق دبي بـ21 مليون درهم

9/3/2024 7:22:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد سوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 4 صفقات كبيرة مباشرة على سهم شركة «الأنصاري للخدمات المالية».

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقات على عدد 21.66 مليون سهم بقيمة 21 مليون درهم بسعر تنفيذ 0.970 درهم للسهم الواحد.

وخلال الجلسة، ارتفعت أسهم جي إف إتش المالية 4.1%، والاتحاد العقارية 2.3%، وأمان 2.2%، والرمز كوربوريشن 2.1%، ودريك آند سكل 1.98%.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.

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