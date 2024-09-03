«إتش بي» تواصل دعوى تعويض بـ 4 مليارات دولار ضد مايك لينش رغم وفاته

أعلنت شركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» أو HP الشهيرة أنها تنوي متابعة دعوى التعويضات البالغة 4 مليارات دولار في لندن ضد تركة قطب التكنولوجيا البريطاني المتوفى مؤخراً في حادث غرق قارب في إيطاليا، مايك لينش.

وبحسب «رويترز» فقد قالت الشركة الأمريكية إنها تخطط بالفعل لتحصيل أي أضرار يتم منحها من قبل محكمة لندن، وذلك بعد أسابيع فقط من إعلان وفاة لينش.

ومايك لينش هو الشريك المؤسس لشركة التكنولوجيا «أوتونومي»، والتي تم بيعها إلى شركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» عام 2011.

وكانت الشركة الأمريكية تسعى للحصول على تعويضات عن استحواذها على شركة التكنولوجيا البريطانية أوتونومي وسط مزاعم بالاحتيال من قبل المؤسس المشارك مايك لينش لتضخيم قيمة الشركة.

ونفى لينش، الذي توفي في أغسطس عندما غرق يخته قبالة ساحل صقلية، ارتكاب أي مخالفات.

وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني لـ«رويترز»: إن نية «إتش بي إي» هي متابعة الإجراءات حتى نهايتها.

واشترت إتش بي شركة أوتونومي مقابل 11.1 مليار دولار في عام 2011، في واحدة من أكبر الصفقات التكنولوجية في المملكة المتحدة، ولكن في أواخر عام 2012، قالت الشركة إنها اكتشفت فضيحة محاسبية ضخمة في شركة التكنولوجيا البريطانية.

في عام 2022 فازت شركة إتش بي بقضية مدنية ضد لينش، لكن أحد قضاة المحكمة العليا قال: إن أي تعويضات ستكون أقل من 5 مليارات دولار، التي طالبت بها «إتش بي».

وكانت الشركة قد رفعت دعوى قضائية ضد كل من لينش، والمدير المالي السابق لشركة أوتونومي، سوشوفان حسين.

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