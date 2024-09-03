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ضربة مزدوجة لفرنسا.. تشواميني يغيب وديشان يضطر للتغيير

9/3/2024 7:22:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

خرج أوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني من قائمة منتخب فرنسا، خلال مباراتيه في دوري أمم أوروبا، بسبب الإصابة في القدم.

وغادر تشواميني 24/ عاماً/ معسكر الديوك، وعاد إلى ريال مدريد من أجل الخضوع لمزيد من الفحوص الطبية، لكن الإصابة لا تبدو خطيرة.

وشارك تشواميني منذ البداية في جميع المباريات الأربع لريال مدريد في الدوري الإسباني، بعد أن شارك في خمس مباريات مع فرنسا في يورو 2024، حينما بلغ الديوك المربع الذهبي، لكنه سيغيب عن مواجهتي إيطاليا وبلجيكا بدوري أمم أوروبا.

وبات تشواميني ثاني لاعب بريال مدريد ينسحب من قائمة فرنسا بعد الظهير الأيسر فيرلاند ميندي الذي يعاني إصابة في قصبة الساق. وقرر ديدييه ديشان مدرب فرنسا استدعاء ماتيو جيندوزي ولوكاس ديني لقائمة فريقه عوضاً عن تشواميني وميندي.

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