ضربة مزدوجة لفرنسا.. تشواميني يغيب وديشان يضطر للتغيير

(MENAFN
- Al-Bayan)
خرج أوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني من قائمة منتخب فرنسا، خلال مباراتيه في دوري أمم أوروبا، بسبب الإصابة في القدم.
وغادر تشواميني 24/ عاماً/ معسكر الديوك، وعاد إلى ريال مدريد من أجل الخضوع لمزيد من الفحوص الطبية، لكن الإصابة لا تبدو خطيرة.
وشارك تشواميني منذ البداية في جميع المباريات الأربع لريال مدريد في الدوري الإسباني، بعد أن شارك في خمس مباريات مع فرنسا في يورو 2024، حينما بلغ الديوك المربع الذهبي، لكنه سيغيب عن مواجهتي إيطاليا وبلجيكا بدوري أمم أوروبا.
وبات تشواميني ثاني لاعب بريال مدريد ينسحب من قائمة فرنسا بعد الظهير الأيسر فيرلاند ميندي الذي يعاني إصابة في قصبة الساق. وقرر ديدييه ديشان مدرب فرنسا استدعاء ماتيو جيندوزي ولوكاس ديني لقائمة فريقه عوضاً عن تشواميني وميندي.
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