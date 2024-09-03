موانئ دبي العالمية توسِّع نطاق خدماتها المتخصصة لتشمل المتعاملين في قطاعي التجزئة والكيماويات

وسّعت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" نطاق خدماتها اللوجستية المتخصصة لتشمل المتعاملين في قطاعي التجزئة والكيماويات، مضيفةً بذلك قدرات وخبرات جديدة إلى شبكاتها العالمية الخاصة بالبنية التحتية لسلاسل التوريد.

وتتكامل هذه التخصصات الجديدة مع خبرات مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" الحالية في قطاعات السيارات، والسلع سريعة التلف، والرعاية الصحية، إضافة إلى قدراتها التكنولوجية، معززةً بذلك إمكاناتها الشاملة.

تقوم مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بالتعامل مع أكثر من 10% من حركة التجارة الدولية المنقولة بالحاويات، وتوسِّع خبراتها المتخصصة في القطاعات المختلفة، مما يوفر مجموعة أكبر من الأدوات لتوفير حلول متكاملة للخدمات اللوجستية. ويهدف ذلك إلى ضمان جهوزية متعامليها، سواء في قطاع الكيماويات أو التجزئة أو غير ذلك، لمواجهة تحديات المستقبل بكل ثقة.

وفي هذا الصدد، صرح بيت سايمون، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، قائلًا: "نضيف زخماً جديداً لمهمتنا المتمثلة في قيادة التجارة العالمية نحو مستقبل أكثر مرونة وكفاءة. ومع إضافة واكتساب خبرات جديدة، فإننا نعزز قدرتنا على تقديم خدمات لا مثيل لها لمتعاملينا حول العالم، وخاصةً أولئك الذين يسعون إلى دخول قطاع الخدمات المتخصصة في قطاعين متنوعين، ولكنهما يتطوران بسرعة في حركة التجارة العالمية، وهما قطاعا الكيماويات والتجزئة".

وتتمتع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بخبرة كبيرة في مجال الكيماويات من خلال شركتها التابعة "ليجند لوجستيكس"، وهي شركة عالمية للخدمات اللوجستية مقرها سنغافورة. وستواصل المجموعة بناء هذه القدرة على المستوى العالمي لتلبية متطلبات قطاع الكيماويات الدولي الذي تبلغ قيمته 4.2 تريليون دولار أمريكي، حيث يتطلب حلولًا متطورة للخدمات اللوجستية بهدف تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف وتلبية المعايير البيئية والسلامة الأكثر صرامة.

وتتوقع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" تحديات متعددة وفرصاً واعدة على في المستقبل، مثل الحاجة إلى توفير حلول أكثر استدامة للخدمات اللوجستية وتوسيع نطاق الخدمات لتمتد إلى أسواق ناشئة جديدة. وتم تصميم الاستثمار في الخدمات اللوجستية الكيمياوية لدعم نمو القطاع المتوقع بمقدار 1 تريليون دولار أمريكي على مدى العقد المقبل.

وأضاف سايمون: "مع هذا التوسّع، سنمنح متعاملينا الثقة الكاملة والقدرات اللازمة في مجال الكيماويات للنمو في أسواق جديدة حول العالم، وهم مطمئنون بأننا نطلق حلولاً جديدة للطاقة ونعمل على عمليات تتبعها، وقياسها، وتقليل تأثيرها البيئي".

كما تقوم مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" أيضًا بتوسيع حلولها في قطاع التجزئة، من خلال زيادة قدراتها في التعامل مع الشحنات البحرية والجوية، والخدمات اللوجستية لسلاسل التبريد، والتخزين في المستودعات.

وتوفر شركة "كارجو سيرفسيز فار إيست ليمتد" (Cargo Services Far East Limited)، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" والتي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، وشركتها الشقيقة "سي إن لوجستيكس" (CN Logistics) لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، الأدوات اللازمة لتلبية متطلبات المتعاملين على أفضل وجه في قطاعي التجزئة والأزياء. ولا يقتصر ذلك على الخبرة والتكنولوجيا فحسب، بل يشمل أيضًا قدرات إدارة طلبات الشراء الشاملة. وتضمن هذه الحلول إدارة فعّالة لتدفق البضائع، مما يضمن لنا التوفير في التكاليف، والشفافية، والوصول السريع إلى الأسواق، وقابلية التوسّع في قطاع التجزئة بداية من التوحيد في المصدر ووصولاً إلى التعامل مع طلبات الشراء للتجار.

كما تواصل مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" أداء دورها الرائد من خلال التركيز على متعامليها حول العالم، حيث تعمل على توسيع نطاق أعمالها، وبناء قدرات جديدة، وفتح طرق وحلول جديدة حيثما تكون الحاجة إليها. ويظل تركيز المجموعة منصّباً على الربط التجاري وتبسيط العمليات وتقليل التحديات وتعزيز القدرات التقنية للمساعدة على تدفق البضائع بشكل أسرع، وقيادة مسار الازدهار والفرص على الساحة العالمية.

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