المغنيسيوم يقلل الرغبة في تناول الحلويات

MENAFN - Khaberni) خبرني -يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أن المغنيسيوم يلعب دورا أساسيا في تنظيم حساسية الأنسولين، لذلك عندما يكون مستواه كافيا لن تكون لدى الشخص رغبة في تناول الحلويات.





ولكن عندما ينخفض مستوى المغنيسيوم في الجسم أو يعاني الشخص من اضطراب عملية إخراجه من الجسم، فإنه بالإضافة إلى الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، تظهر لديه أعراض التعب وتشنجات في الساق والصلع وعدم انتظام ضربات القلب وتغيرات في مخطط القلب والأرق وحتى الموت المفاجئ، وفقا للطبيب.





ويشير الطبيب، إلى أنه للحفاظ على مستوى المغنيسيوم في الجسم يجب تناول سلطة من منتجات غنية بالمغنيسيوم، مثل سمك الماكريل والفاصوليا الخضراء واللبن والأعشاب البحرية، ويمكن أيضا إضافة الليمون والسمسم.