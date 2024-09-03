برشلونة يتفوق على الأهلي والزمالك في سباق التعاقد مع موهبة غانا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي برشلونة الإسباني عن ضم موهبة غانية شابة من نادي دريمز الغاني، في خطوة تعزز خططه لاستقطاب المواهب الصاعدة من مختلف أنحاء العالم.
وأفاد نادي دريمز، عبر بيان رسمي نشره على حسابه في منصة "إكس"، بأن عبد العزيز عيسى، أحد أبرز لاعبي فريقه، قد انتقل إلى برشلونة، معرباً عن تقديره للاعب ومتمنياً له النجاح في مسيرته الجديدة.
وقال النادي الغاني في بيانه: "شكراً على اللحظات الرائعة التي قدمتها لنا. برشلونة، لقد حصلت على جوهرتنا، نرجو منك العناية بها جيداً."
ومن المقرر أن يبدأ عبد العزيز عيسى مسيرته مع الفريق الكتالوني في أكاديمية النادي، على أن يتم تقييم أدائه قبل اتخاذ قرار بتصعيده إلى الفريق الأول.
تجدر الإشارة إلى أن اللاعب الغاني الشاب كان محط اهتمام من قبل ناديي الأهلي والزمالك المصريين خلال الأشهر الماضية، لكن كلا الناديين لم يتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ضمه، ما أفسح المجال أمام برشلونة لإتمام الصفقة.
وفي سياق متصل، يواصل برشلونة أداءه المميز في الدوري الإسباني، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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