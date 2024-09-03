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برشلونة يتفوق على الأهلي والزمالك في سباق التعاقد مع موهبة غانا

9/3/2024 7:09:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن ضم موهبة غانية شابة من نادي دريمز الغاني، في خطوة تعزز خططه لاستقطاب المواهب الصاعدة من مختلف أنحاء العالم.

وأفاد نادي دريمز، عبر بيان رسمي نشره على حسابه في منصة "إكس"، بأن عبد العزيز عيسى، أحد أبرز لاعبي فريقه، قد انتقل إلى برشلونة، معرباً عن تقديره للاعب ومتمنياً له النجاح في مسيرته الجديدة.

وقال النادي الغاني في بيانه: "شكراً على اللحظات الرائعة التي قدمتها لنا. برشلونة، لقد حصلت على جوهرتنا، نرجو منك العناية بها جيداً."

ومن المقرر أن يبدأ عبد العزيز عيسى مسيرته مع الفريق الكتالوني في أكاديمية النادي، على أن يتم تقييم أدائه قبل اتخاذ قرار بتصعيده إلى الفريق الأول.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب الغاني الشاب كان محط اهتمام من قبل ناديي الأهلي والزمالك المصريين خلال الأشهر الماضية، لكن كلا الناديين لم يتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ضمه، ما أفسح المجال أمام برشلونة لإتمام الصفقة.

وفي سياق متصل، يواصل برشلونة أداءه المميز في الدوري الإسباني، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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