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رونالدو يكشف.. متى سيتوقف عن حمل راية البرتغال

9/3/2024 7:09:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف كريستيانو رونالدو، أسطورة كرة القدم البرتغالية ولاعب النصر السعودي، عن موقفه من فكرة الاعتزال الدولي، مشيراً إلى أنه لم يقرر بعد موعد إنهاء مسيرته مع منتخب بلاده.

ويأتي هذا التصريح في وقت يتواجد فيه رونالدو بمعسكر المنتخب البرتغالي استعداداً لمواجهتي كرواتيا وإسكتلندا ضمن دور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وردًا على الشائعات المستمرة حول اعتزاله اللعب الدولي بعد بطولة يورو 2024، أوضح رونالدو في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن هذه الأفكار تأتي من وسائل الإعلام فقط، وأنها ليست في خططه الحالية.

وقال رونالدو: "الاعتزال الدولي؟ هذه الفكرة لم تخطر على بالي حتى الآن. هذا الحديث يأتي من الصحافة، وهذا يمنحني حافزًا إضافيًا لمواصلة العمل والمضي قدمًا".

وأكد النجم البرتغالي على رغبته في الاستمرار في تقديم أفضل مستوياته مع المنتخب، مضيفًا: "أنا أفكر دائمًا في كوني لاعبًا أساسيًا، وسأحترم دائمًا قرارات المدرب، لكني سأظل أفكر أنني سأكون في التشكيلة الأساسية".

وأضاف: "في اللحظة التي أشعر فيها أنني لم أعد قادرًا على التنافس بمستوى البقية، ولم أعد أستطيع تقديم المزيد، سأكون أول من يتخذ قرار الاعتزال".

يذكر أن منتخب البرتغال سيواجه كرواتيا في مباراته المقبلة ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية يوم الخميس المقبل 5 سبتمبر.

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