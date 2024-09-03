محمد صلاح يضع إدارة ليفربول تحت الضغط

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن تصريحات النجم المصري محمد صلاح بعد فوز ليفربول على (3-0) في الجولة الثالثة من الإنجليزي، كانت جزءاً من استراتيجية للضغط على إدارة النادي لتجديد عقده.

ووفقاً لما ذكره موقع "فوتبول إنسايدر"، فإن تصريحات صلاح بشأن انتهاء عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وتلميحه إلى أن هذا الموسم قد يكون الأخير له مع النادي، تهدف إلى دفع الإدارة لاتخاذ خطوات سريعة بشأن تجديد العقد.

وأشار الموقع إلى أن صلاح، الذي يتقاضى حالياً 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، لا ينوي المساومة على راتبه ويرفض أي تخفيض في العقد الجديد.



ويُعتبر صلاح واحداً من أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الإنجليزي، وقد قدّم أداءً مميزاً منذ بداية الموسم بتسجيله 3 أهداف وصناعة 3 أخرى في ثلاث مباريات.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وهي نفس الفترة التي تنتهي فيها عقود زملائه فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد.



وتزايدت التكهنات حول مستقبل صلاح، حيث ربطته تقارير بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، مع اهتمام أندية الهلال والاتحاد بضمه.