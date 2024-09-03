Tuesday, 03 September 2024 03:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب الإمارات للشباب يواجه نظيره البولندي ودياً في زغرب

9/3/2024 7:09:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يلتقي منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً في معسكره الخارجي المقام حالياً في زغرب نظيره البولندي يوم 7 سبتمبر الجاري في تجربة يسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني سليم عبدالرحمن لتطوير أداء المنتخب وزيادة خبراته.

وكان منتخبنا قد خاض وديته الأولى قبل أيام أمام شقيقه القطري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. سجل هدف منتخبنا اللاعب عبيد سالم في شوط المباراة الثاني.

الجدير بالذكر أن معسكر زغرب يأتي استعداداً للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا, التي تنطلق منافستها في الكويت الشهر الجاري

MENAFN03092024000110011019ID1108630299

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث