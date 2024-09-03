منتخب الإمارات للشباب يواجه نظيره البولندي ودياً في زغرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
يلتقي منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً في معسكره الخارجي المقام حالياً في زغرب نظيره البولندي يوم 7 سبتمبر الجاري في تجربة يسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني سليم عبدالرحمن لتطوير أداء المنتخب وزيادة خبراته.
وكان منتخبنا قد خاض وديته الأولى قبل أيام أمام شقيقه القطري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. سجل هدف منتخبنا اللاعب عبيد سالم في شوط المباراة الثاني.
الجدير بالذكر أن معسكر زغرب يأتي استعداداً للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا, التي تنطلق منافستها في الكويت الشهر الجاري
MENAFN03092024000110011019ID1108630299
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.