منتخب الإمارات للشباب يواجه نظيره البولندي ودياً في زغرب

يلتقي منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 عاماً في معسكره الخارجي المقام حالياً في زغرب نظيره البولندي يوم 7 سبتمبر الجاري في تجربة يسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني سليم عبدالرحمن لتطوير أداء المنتخب وزيادة خبراته.

وكان منتخبنا قد خاض وديته الأولى قبل أيام أمام شقيقه القطري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. سجل هدف منتخبنا اللاعب عبيد سالم في شوط المباراة الثاني.

الجدير بالذكر أن معسكر زغرب يأتي استعداداً للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا, التي تنطلق منافستها في الكويت الشهر الجاري