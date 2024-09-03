سباق الأهداف يحتدم.. هالاند في المقدمة وصلاح يواصل المطاردة

يتصدر النجم النرويجي آرلينغ هالاند قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى في الموسم الحالي 2024-2025، بفضل انطلاقته الاستثنائية مع مانشستر سيتي في الإنجليزي الممتاز.



وسجل هالاند سبعة أهداف في أول ثلاث مباريات، بما في ذلك هاتريك في مباراتين متتاليتين ضد إيبسويتش تاون ووست هام، مما يؤكد على استمراريته في تقديم أداء تهديفي مميز.

ويأتي في المركز الثاني، ماسون جرينوود، مهاجم مرسيليا الفرنسي، برصيد 5 أهداف.



وبدأ جرينوود الموسم بقوة في الدوري الفرنسي، حيث سجل أهدافًا حاسمة لفريقه، مما يعزز فرصه في المنافسة على لقب هداف الدوري.

ويتساوى في المركز الثالث مع جرينوود كل من الكرواتي أندري كراماريتش، مهاجم هوفنهايم الألماني، وبرادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان، وماركوس تورام مهاجم إنتر ميلان، وروبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة، حيث سجل كل منهم 4 أهداف في بداية الموسم، مما يشير إلى منافسة قوية على لقب الهداف في مختلف الدوريات الأوروبية.

وجاء في المركز الرابع، النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، برصيد 3 أهداف.

سجل صلاح في الجولات الثلاث الأولى من البريميرليغ ضد إيبسويتش تاون، برينتفورد، ومانشستر يونايتد، ليؤكد على استمراريته كأحد أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي.

ويتساوى مع صلاح في نفس المركز لاعبين آخرين، مثل لويس دياز زميله في ليفربول، ونوني مادويكي من تشيلسي، ورافينيا من برشلونة، الذين سجل كل منهم 3 أهداف حتى الآن.

وتعكس هذه القائمة مستوى التنافسية العالية بين النجوم في مختلف البطولات، حيث يسعى كل منهم لتحقيق الأرقام القياسية والمساهمة في إنجازات فرقهم خلال الموسم الجديد.