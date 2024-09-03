مخاوف متجددة بشأن سلامة أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا

أجرى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة محادثات مع مسؤولين بارزين في أوكرانيا، أمس، بشأن المخاوف المتعلقة بالسلامة في أكبر محطة للطاقة النووية بأوروبا، حيث تم الإبلاغ أخيراً عن هجمات في مكان قريب.

كان رافائيل غروسي يقوم بزيارته العاشرة منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022.

ونشر غروسي، على منصة «إكس»، أنه في طريقه إلى زابوريجيا «للمساعدة في منع وقوع حادث نووي».

وشهدت محطة زابوريجيا، التي خضعت للسيطرة الروسية في أعقاب اندلاع الحرب عام 2022، قصفاً مدفعياً في المنطقة يوم الاثنين، ما أدى إلى تأثر وصول الكهرباء إلى المنشأة النووية، وفقاً للشركة المشغلة «إنرجواتوم» التي ألقت باللوم على روسيا في الهجمات.

وقالت الشركة، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «تليغرام»: «أدى القصف الروسي إلى إتلاف أحد الخطين العلويين الخارجيين اللذين تتلقى من خلالهما محطة زابوريجيا للطاقة النووية الكهرباء من نظام الطاقة الأوكراني».

وأضافت: «في حالة حدوث ضرر للخط الثاني، ستنشأ حالة طوارئ»، موضحةً أن الفنيين لم يتمكنوا من الوصول إلى موقع الضرر بسبب «تهديد حقيقي بصفة متكرر».

وأعلنت الوكالة، التي يقع مقرها في فيينا، أن الهجمات في منطقة زابوريجيا، فضلاً عن الضرر في محطة الكهرباء بالبلاد، تشكّل تهديدات لإمدادات الطاقة التي تعد حيوية لمحطات الطاقة النووية في أوكرانيا.

كما ذكرت الوكالة أن موظفيها في زابوريجيا اضطروا أخيراً إلى الاحتماء في الداخل بسبب تهديدات الطائرات المسيرة في المنطقة.

وفضلا عن زابوريجيا، يوجد في أوكرانيا ثلاث محطات نووية نشطة.

وبدأ غروسي، الذي يتوجه مع فريق من خبراء ومسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جولة من الاجتماعات في كييف بالتوقف في وزارة الطاقة وإجراء محادثات مع الوزير هيرمان هالوشينكو.