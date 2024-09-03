تطعيم أكثر من 161 ألفاً ضد شلل الأطفال في غزة

أكدت منظمة الصحة العالمية في غزة، اليوم، أنها تجاوزت أهدافها الخاصة بحملة التطعيمات ضد شلل الأطفال في غزة بعد مرور ثلاثة أيام على انطلاق الحملة، موضحةً أن نحو ربع عدد الأطفال دون سن العاشرة تلقوا التطعيم.

وتعتمد الحملة، التي تسارعت بعد اكتشاف أول حالة إصابة بشلل الأطفال في غزة الشهر الماضي، على فترة توقف للقتال بين إسرائيل وحركة «حماس» في مناطق محددة من القطاع المحاصر لمدة ثماني ساعات يومياً.

وقال ريك بيبركورن، منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، للصحفيين، إن المنظمة منحت اللقاح لأكثر من 161 ألف طفل تحت سن العاشرة في المنطقة الوسطى خلال أول يومين من الحملة مقابل 150 ألف طفل كان من المتوقع تطعيمهم.

ويعادل هذا نحو ربع العدد الذي تستهدفه الحملة من أجل وقف انتشار المرض الذي قد يسبب الشلل أو حتى الوفاة بين الأطفال الصغار.

وأضاف: «حتى الآن تسير الأمور على ما يرام. هذه الهدن الإنسانية ناجحة حتى الآن. لا يزال أمامنا 10 أيام».

وذكر أن الفرق الطبية ستنتقل إلى جنوب غزة في وقت لاحق من الأسبوع، وتهدف إلى الوصول إلى نحو 340 ألف طفل، وستتوجه بعد ذلك إلى شمال القطاع.

وأردف قائلاً إن هناك بعض الأطفال في جنوب غزة يُعتقد أنهم خارج المنطقة المتفق على تطبيق فترة الهدنة فيها، مشيراً إلى أن المفاوضات مستمرة من أجل الوصول إليهم.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن نجاح الحملة ومنع انتشار شلل الأطفال داخل غزة وعبر الحدود مرهون بتطعيم 90 في المئة على الأقل من أطفال القطاع.