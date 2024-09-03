محمد بن راشد يستقبل عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأمين لجنة الحزب بمدينة تيانجين

: استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معالي تشن مينر، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأمين لجنة الحزب بمدينة تيانجين.



ورحّب سموّه بالضيف الزائر والوفد المرافق، مؤكداً عمق علاقات التعاون والصداقة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية الصين الشعبية وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية، والتوجه المشترك إلى توطيد تلك الروابط في سياق الشراكة الاستراتيجية المزدهرة بين البلدين، وما يجمعهما من طموحات لمستقبل غايته بلوغ مستويات متقدمة من التقدُّم والرخاء.



ونوَّه صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات الإماراتية الصينية بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضوء الحرص المشترك على توظيف الشراكة القائمة بين البلدين في تعزيز توجهاتهما التنموية وتحقيق مصالح الشعبين الصديقين، مؤكداً سموّه الدور المحوري للصين وحضورها الفاعل على الساحة الدولية.



واستعرض الجانبان مسارات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها مع التركيز على القطاعات التي تخدم تطلعات البلدين ومستهدفاتهما للمرحلة المقبلة، ومتطلبات مواصلة العمل المشترك للارتقاء بمستقبل هذا التعاون ضمن عدد من القطاعات الحيوية ومن أهمها التجارة، إذ تُعدُّ الصين الشريك التجاري الأول للإمارات على مستوى العالم، علاوة على ما تهيئة مبادرة "الحزام والطريق" من فرص أرحب للتعاون التجاري والاقتصادي انطلاقاً من كون الإمارات شريكاً استراتيجياً للمبادرة منذ إطلاقها، وبما تتمتع به الدولة من إمكانات تجارية قوية وسياسات وأطر تنظيمية مرنة جعلتها مركزاً رئيساً لحركة التجارة في المنطقة، وأحد أهم المراكز التجارية على مستوى العالم.



وتطرّق اللقاءـ، الذي حضره سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إلى أهمية تحفيز الجهود من أجل استكشاف آفاق جديدة للتعاون في قطاعات رئيسية عدة وفي مقدمتها: الاستثمار والسياحة والتجارة والصناعة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة والمتجددة، وغيرها من المجالات، مع التركيز على الاستفادة من التنوّع في مقومات الجذب السياحي في البلدين، وما تتيحه دولة الإمارات من فرص أمام شركائها من حول العالم للدخول إلى أسواق جديدة في المنطقة للاستثمار وتوسيع نطاق أعمالها فيها.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز القضايا ومجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتحفيز الجهود الدولية لتعزيز استقرار المنطقة، وإيجاد فرصة حقيقية لإقرار دعائم سلام دائم وشامل.



حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي.





