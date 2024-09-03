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شرطة دبي تقبض على سائق دراجة «ديلفري» عرَّض حياة آخر للخطر

9/3/2024 7:09:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على سائق دراجة توصيل «ديلفري»، بعد ظهوره في مقطع فيديو انتشر على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، يُقدم على تَعَمُّد إسقاط سائق دراجة آخر، وتعريض حياته للخطر.

وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن مركز شرطة البرشاء، باعتباره جهة الاختصاص، أحال السائق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لمخالفته المرسوم بقانون الجرائم والعقوبات، لما قام به من تعريض حياة السائق الثاني للخطر، إثر خلاف اندلع بينهما على أولوية الطريق.

وشددت القيادة العامة لشرطة دبي على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في الدولة، وعدم حل أي خلافات مع الآخرين بشكل مباشر وشخصي، وإنما عبر اللجوء إلى الجهات الشرطية المُختصة، مؤكدةً في الوقت ذاته أهمية الالتزام بقوانين السير والمرور لضمان السلامة العامة وسلامة مُستخدمي الطريق.

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