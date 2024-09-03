مستعدة أرتدي الحجاب مقابل راتب.. نجوى فواد تثير بلبلة وتوضح

MENAFN - Khaberni) خبرني -خلال اليومين الماضيين تصدر اسم المصرية نجوى فؤاد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأكيدها أنها مستعدة لارتداء الحجاب مقابل تأمين نفقات حياتها الشخصية.





كشفت فؤاد أنها لم ترتدِ الحجاب مثلما أشيع مؤخراً، وأوضحت أن كل ما جرى هو طرح سؤال افتراضي عليها أثناء لقاء تلفزيوني، فأجابت بطريقة عقلانية.

رسالة للعاملين في الوسط الفني

كما أضافت أن ما قالته هو مجرد رسالة للعاملين في الوسط الفني بأنها تحتاج للعمل والمشاركة في الأعمال الفنية، حتى تستطيع أن تنفق على نفسها، وتستكمل رحلة علاجها، خاصة أنها تعاني من الانزلاق الغضروفي الذي أفقدها القدرة على السير، مردفة أنها أجرت عملية جراحية بالعمود الفقري منذ يومين، أنفقت عليها مبلغاً ضخماً.





كذلك أكدت أن الفن هو بالنسبة لها الشيء الذي يجعلها تتغلب على المرض والوحدة، خاصة أنها تقيم بمفردها حالياً في شقتها بالقاهرة، وإذا قررت أن تعتزل الفن فستعلن عن الأمر من خلال بيان صحافي لكن هذا الأمر مستبعد.





ومضت قائلة إن هناك بعض الفنانات اللواتي اعتزلن وارتدين الحجاب بعد أن تزوجن من بعض رجال الأعمال، وعلى الرغم من أن بعضهن خلع الحجاب وعاد للفن مرة أخرى، فإنها لم تفكر أن "تتاجر بالحجاب وترتديه مقابل الحصول على مبلغ مالي".

عبد الحليم حافظ وسعاد حسني

من جانب آخر كشفت فؤاد علاقتها بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ وحقيقة زواجه من الفنانة الراحلة سعاد حسني، حيث قالت: "أحببت عبد الحليم حافظ كإنسان وفنان وأعجبني أسلوبه، ليس كحبيب، فهو كان يحب سعاد حسني في تلك الأيام وهي كانت صديقتي".





كما أكدت أن الفنان الراحل لم يتزوج من سعاد حسني، وأن من يدعي هذا مخطئ، في إشارة إلى شقيقة الأخيرة. وأوضحت أن "عبد الحليم كان يحبها لكنه لم يتزوجها بسبب مشكلة صحية لديه، لا أريد إفشاء تفاصيلها لأنه سر إنساني".





وختمت قائلة إنها علمت أن صحة عبد الحليم حافظ لا تسمح له بالزواج، لافتة إلى أنها ذهبت معه عدة مرات للأطباء ورافقته في مرضه، مؤكدة: "من يدعون أنه تزوج من سعاد حسني، عليهم أن يظهروا ورقة الزواج".