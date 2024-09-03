منتخب الإمارات الأولمبي يبدأ معسكره في العين

(MENAFN
- Al-Bayan)
بدأ منتخب الإمارات
الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة أمس معسكره الداخلي في مدينة العين استعداداً لخوض مباراتين وديتين أمام شقيقه البحريني يومي 6 و 9 سبتمبر الجاري ضمن برنامج تحضيراته للبطولات المقبلة.
ويؤدي منتخبنا تدريباته في استاد طحنون بن محمد بالقطارة تحت قيادة المدرب مارسيلو برولي وجهازه المساعد.
وتضم قائمة المنتخب الأولمبي 24 لاعباً هم : حمد المقبالي ، سعيد سالم ، مرزوق البدواوي ، مبارك بن زامة ، خليفة المزروعي ، خالد ناصر ، علي طاهر ، زايد خميس ، عبدالله خالد ، جمال خليفة ، خالد علي ، علي عبدالعزيز ، سيف صالح ، عبدالله أحمد ، محمد الوافي ، يوسف عبدو ، ضاري فهد ، ربيع حسن ، مطر سالم ، محمد خليل ، محمد اليماحي ، سيف سالم ، علي المعمري ومايد الكاس.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN03092024000110011019ID1108630010
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.