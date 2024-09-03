منتخب الإمارات الأولمبي يبدأ معسكره في العين

بدأ الإمارات

الأولمبي تحت 23 سنة أمس معسكره الداخلي في مدينة العين استعداداً لخوض مباراتين وديتين أمام شقيقه البحريني يومي 6 و 9 سبتمبر الجاري ضمن برنامج تحضيراته للبطولات المقبلة.

ويؤدي منتخبنا تدريباته في استاد طحنون بن محمد بالقطارة تحت قيادة المدرب مارسيلو برولي وجهازه المساعد.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي 24 لاعباً هم : حمد المقبالي ، سعيد سالم ، مرزوق البدواوي ، مبارك بن زامة ، خليفة المزروعي ، خالد ناصر ، علي طاهر ، زايد خميس ، عبدالله خالد ، جمال خليفة ، خالد علي ، علي عبدالعزيز ، سيف صالح ، عبدالله أحمد ، محمد الوافي ، يوسف عبدو ، ضاري فهد ، ربيع حسن ، مطر سالم ، محمد خليل ، محمد اليماحي ، سيف سالم ، علي المعمري ومايد الكاس.

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