شركة VC Wear توسع خط الملابس الرياضية الفاخرة إلى رياضات جديدة مع مجموعة منتجات مبتكرة

(MENAFN
Editorial) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 3 سبتمبر 2024 – تعلن شركة VC Wear، العلامة التجارية الرائدة في الملابس الرياضية الفاخرة والمعروفة بمنتجاتها المصممة خصيصًا والعالية الجودة لرياضات الفروسية، عن إطلاق أحدث مجموعة منتجاتها. اعتبارًا من اليوم، يمكن لعشاق VC Wear الاستمتاع بجودة وأسلوب العلامة التجارية المشهورة في مجموعة أوسع من الرياضات، بما في ذلك اللياقة البدنية، وصالة الألعاب الرياضية، واليوغا، والتنس، والجولف، وغيرها. يمثل هذا التوسع علامة فارقة في مسيرة العلامة التجارية، حيث يمد نطاقها من ميادين الفروسية الحصرية في القفز والترويض والبولو إلى الروتين الرياضي اليومي للرياضيين النخبة ومحبي الرياضة حول العالم. ومع توفر إمكانية التوصيل إلى جميع أنحاء العالم، أصبحت VC Wear أكثر سهولة للعملاء المميزين أينما كانوا.
تأسست شركة VC Wear في عام 2016 في البرازيل، وسرعان ما اكتسبت شهرة بفضل حرفيتها الفريدة والتزامها بإنتاج الملابس الرياضية الفاخرة التي تلبي المتطلبات الفريدة لرياضيي الفروسية. وفي عام 2022، نقلت الشركة مقرها الرئيسي إلى أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، مما وضعها في قلب منطقة معروفة بشغفها بالمنتجات الفاخرة وعالية الأداء. ومع قاعدة عملاء تمتد عبر أكثر من سبعة عشر دولة وخمس قارات، تفتخر VC Wear بمحفظة عملاء رائعة تضم بعضًا من أكبر الأسماء في رياضات الفروسية، بالإضافة إلى أفراد من العائلات الملكية، والمليارديرات، وقادة الأعمال البارزين. الآن، مع القدرة على التوصيل إلى جميع أنحاء العالم، أصبحت VC Wear أكثر سهولة من أي وقت مضى لعملائها المميزين حول العالم.
وقال أبنر ساب، الرئيس التنفيذي لشركة VC Wear: "لقد كانت مهمتنا دائمًا تزويد عملائنا بأفضل الملابس الرياضية التي تجمع بين الفخامة والراحة والتكنولوجيا المتقدمة. "يتيح لنا إطلاق خط منتجاتنا الجديد تقديم نفس مستوى التميز إلى مجموعة أوسع من الرياضات، مما يتيح لعملائنا تجربة الفرق الذي تقدمه VC Wear في روتينهم اليومي للياقة البدنية."
تحافظ مجموعة المنتجات الجديدة على التزام VC Wear بالجودة والابتكار. يتم تصنيع كل قطعة بعناية فائقة، مما يجعل العلامة التجارية مفضلة لدى عملائها المميزين. وتضم الأقمشة المستخدمة في خط الملابس الرياضية الجديد تقنيات متقدمة، بما في ذلك:
- **Cold Touch:** يضمن تأثيرًا تبريديًا أثناء النشاط البدني المكثف، وهو مثالي للحفاظ على الراحة في المناخات الحارة.
- **Anti Odor:** يحافظ على شعور الانتعاش حتى أثناء التمارين الأكثر تطلبًا.
- **Wrinkle-Free:** يوفر مظهرًا أنيقًا بغض النظر عن مدى صعوبة النشاط.
- **Fade Resistant:** يضمن بقاء الألوان الزاهية والمظهر الفاخر للملابس كما هي حتى بعد الاستخدام المتكرر.
- **UV Protection:** يوفر الحماية الأساسية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، مما يجعله مثاليًا للرياضات الخارجية.
تماشياً مع التزام VC Wear بالاستدامة، فإن المواد المستخدمة في عملية الإنتاج صديقة للبيئة وقابلة للتحلل. يعكس هذا الالتزام بالمسؤولية البيئية الجهود المستمرة للعلامة التجارية لتقليل بصمتها البيئية مع تقديم منتجات بأعلى جودة.
وأضاف أبنر ساب: "إن التوسع في فئات الملابس الرياضية واللياقة البدنية هو تطور طبيعي لشركة VC Wear. لقد كنا دائمًا في طليعة المزج بين الفخامة والوظائف، وقد تم تصميم هذه المجموعة الجديدة لتلبية احتياجات عملائنا المميزين الذين يبحثون عن الأناقة والأداء في ملابسهم الرياضية."
مجموعة المنتجات الجديدة من VC Wear متاحة الآن للشراء ويمكن توصيلها إلى أي مكان في العالم، مما يوفر للرياضيين فرصة لتجربة الملابس الرياضية الفاخرة التي لا تعزز الأداء فحسب، بل تبرز أيضًا الأناقة والرقي. سواء كان ذلك في ملعب الجولف، أو في استوديو اليوغا، أو في صالة الألعاب الرياضية، تضمن لك VC Wear أن تبدو وتشعر بأفضل ما لديك، بغض النظر عن الرياضة.
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