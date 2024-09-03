180 ألف سوري دخلوا الأردن لغايات السياحة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -دخل إلى الأردن قرابة 180 ألف سوري منذ بدء تطبيق التعليمات الخاصة بالسماح للسوريين بالقدوم إلى المملكة لغايات السياحة وبكفالة مكاتب سياحة وسفر أردنية مرخصة، وفقا لمسؤول في وزارة الداخلية.
وبدأ تطبيق التعليمات الخاصة للسوريين لزيارة ذويهم بكفالة مكتب سياحي معتمد العام الماضي، حيث سهلت وزارة الداخلية دخولهم؛ وفي الوقت نفسه تسهيل دخول القادمين من الدول الأخرى بموجب موافقات مسبقة وضمانات تكفل عدم تجاوزهم المدة المحددة بشهر.
وقالت وزارة الداخلية، إنّه يتطلب من السوريين المقيمين في أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى تقديم طلب للسماح لهم بالدخول إلى الأردن من خلال موقع الخدمات الإلكتروني.
وأضافت، أن متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من (7-10 أيام عمل)، إذ يشترط أن تكون بحوزتهم عند القدوم تذكرة سفر ذهاب وإياب.
السوريون في أوروبا
قال مسؤول في وزارة الداخلية، إنّه دخل الأردن من أوروبا قرابة 25 ألف سوري من حملة وثائق السفر الأجنبية منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه؛ ليرتفع العدد منذ إعلان آلية دخول السوريين من دول عدة إلى الأردن في حزيران/يونيو 2023 إلى نحو 205 آلاف شخص.
ويتقدم السوري المقيم في دول أوروبا بطلب للسماح له بالدخول إلى الأردن من خلال موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية مرفق بوثائق عدة، (صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وصورة عن إقامته في البلد المقيم فيه سارية المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وتعبئة النموذج على الموقع الإلكتروني) على أن تكون البيانات مطابقة لما هو موجود بجواز السفر.
السوريون في الولايات المتحدة
ووفقا لوزارة الداخلية، فإن آلية دخول السوريين (الحاصلين على وثيقه سفر أجنبية بما فيها الصادرة عن دول في أوروبا أو الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا ...إلخ)؛ بتقديم طلب تأشيرة دخول إلى الأردن من خلال موقع الخدمات الإلكترونية للوزارة.
ويتطلب من المتقدم للطلب، (صورة عن وثيقة السفر الأجنبية سارية المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وصورة عن جواز سفره السوري "إن وجد"، وتعبئة النموذج المعد لهذه الغاية على الموقع الإلكتروني على أن تكون البيانات مطابقة لما هو موجود بوثيقة السفر).
وأضافت الوزارة، أن متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من (7-10 أيام عمل)، حيث يشترط أن تكون بحوزته عند القدوم تذكرة سفر إياب وذهاب.
السوريون في الخليج
بينت وزارة الداخلية، أن السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وكندا، وأستراليا، واليابان، والولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، لا يحتاجون إلى موافقة مسبقة لدخول الأردن.
وأشارت، إلى أنه في حال كان السوري المعني لاجئا في الأردن وغادر أراضي المملكة إلى دولة أخرى يحتاج إلى موافقة دخول من خلال التقديم على موقع الخدمات الإلكترونية لوزاره الداخلية.
ويتطلب من المتقدم للطلب، (صورة عن جواز السفر السوري الساري المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وصورة عن إقامته في البلد المقيم فيه بإحدى هذه الدول سارية المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وتعبئة النموذج على الموقع الإكتروني على أن تكون البيانات مطابقة لما هو موجود في جواز السفر).
وأضافت الوزارة، أن متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من (7-10 أيام عمل)، حيث يشترط أن تكون بحوزته عند القدوم تذكرة سفر إياب وذهاب.
لجوء عكسي
أشار مسؤول في في وزارة الداخلية، إلى أن التعليمات الخاصة بالسماح للسوريين بالقدوم إلى المملكة، لمنع حدوث موجة لجوء عكسية لمن تمت إعادة توطينهم في دولة ثالثة من جهة، وضمان عدم دخول سوريين بقصد اللجوء من سوريا من جهة أخرى، ومراعاة للظروف الاقتصادية في الأردن والأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني للسوريين.
وبين، أن دخول السوريين القادمين من سوريا للأردن وفقا لهذه الآلية يكون من خلال مكاتب سياحية أردنية معتمدة لضمان مغادرتهم المملكة بعد انتهاء مدة الزيارة المحددة.
وأكّد أنه في حال تجاوز أي شخص المدة المسموح له البقاء في المملكة تطبق عليه عقوبات، لافتا النظر إلى وجود متابعة مستمرة لمغادرتهم البلاد من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.
وكان مسؤول في وزارة الداخلية، قد قال، إنّ أهداف آلية دخول السوريين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي أو الحاملين لوثيقة تلك الدول للأردن إنسانية - اقتصادية، بحسب قناة المملكة.
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