180 ألف سوري دخلوا الأردن لغايات السياحة

MENAFN - Khaberni) خبرني -دخل إلى الأردن قرابة 180 ألف سوري منذ بدء تطبيق التعليمات الخاصة بالسماح للسوريين بالقدوم إلى المملكة لغايات السياحة وبكفالة مكاتب سياحة وسفر أردنية مرخصة، وفقا لمسؤول في وزارة الداخلية.





وبدأ تطبيق التعليمات الخاصة للسوريين لزيارة ذويهم بكفالة مكتب سياحي معتمد العام الماضي، حيث سهلت وزارة الداخلية دخولهم؛ وفي الوقت نفسه تسهيل دخول القادمين من الدول الأخرى بموجب موافقات مسبقة وضمانات تكفل عدم تجاوزهم المدة المحددة بشهر.





وقالت وزارة الداخلية، إنّه يتطلب من السوريين المقيمين في أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى تقديم طلب للسماح لهم بالدخول إلى الأردن من خلال موقع الخدمات الإلكتروني.





وأضافت، أن متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من (7-10 أيام عمل)، إذ يشترط أن تكون بحوزتهم عند القدوم تذكرة سفر ذهاب وإياب.





السوريون في أوروبا





قال مسؤول في وزارة الداخلية، إنّه دخل الأردن من أوروبا قرابة 25 ألف سوري من حملة وثائق السفر الأجنبية منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه؛ ليرتفع العدد منذ إعلان آلية دخول السوريين من دول عدة إلى الأردن في حزيران/يونيو 2023 إلى نحو 205 آلاف شخص.





ويتقدم السوري المقيم في دول أوروبا بطلب للسماح له بالدخول إلى الأردن من خلال موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية مرفق بوثائق عدة، (صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وصورة عن إقامته في البلد المقيم فيه سارية المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وتعبئة النموذج على الموقع الإلكتروني) على أن تكون البيانات مطابقة لما هو موجود بجواز السفر.





السوريون في الولايات المتحدة





ووفقا لوزارة الداخلية، فإن آلية دخول السوريين (الحاصلين على وثيقه سفر أجنبية بما فيها الصادرة عن دول في أوروبا أو الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا ...إلخ)؛ بتقديم طلب تأشيرة دخول إلى الأردن من خلال موقع الخدمات الإلكترونية للوزارة.





ويتطلب من المتقدم للطلب، (صورة عن وثيقة السفر الأجنبية سارية المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وصورة عن جواز سفره السوري "إن وجد"، وتعبئة النموذج المعد لهذه الغاية على الموقع الإلكتروني على أن تكون البيانات مطابقة لما هو موجود بوثيقة السفر).





وأضافت الوزارة، أن متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من (7-10 أيام عمل)، حيث يشترط أن تكون بحوزته عند القدوم تذكرة سفر إياب وذهاب.





السوريون في الخليج





بينت وزارة الداخلية، أن السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وكندا، وأستراليا، واليابان، والولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، لا يحتاجون إلى موافقة مسبقة لدخول الأردن.





وأشارت، إلى أنه في حال كان السوري المعني لاجئا في الأردن وغادر أراضي المملكة إلى دولة أخرى يحتاج إلى موافقة دخول من خلال التقديم على موقع الخدمات الإلكترونية لوزاره الداخلية.





ويتطلب من المتقدم للطلب، (صورة عن جواز السفر السوري الساري المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وصورة عن إقامته في البلد المقيم فيه بإحدى هذه الدول سارية المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وتعبئة النموذج على الموقع الإكتروني على أن تكون البيانات مطابقة لما هو موجود في جواز السفر).





وأضافت الوزارة، أن متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من (7-10 أيام عمل)، حيث يشترط أن تكون بحوزته عند القدوم تذكرة سفر إياب وذهاب.





لجوء عكسي





أشار مسؤول في في وزارة الداخلية، إلى أن التعليمات الخاصة بالسماح للسوريين بالقدوم إلى المملكة، لمنع حدوث موجة لجوء عكسية لمن تمت إعادة توطينهم في دولة ثالثة من جهة، وضمان عدم دخول سوريين بقصد اللجوء من سوريا من جهة أخرى، ومراعاة للظروف الاقتصادية في الأردن والأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني للسوريين.





وبين، أن دخول السوريين القادمين من سوريا للأردن وفقا لهذه الآلية يكون من خلال مكاتب سياحية أردنية معتمدة لضمان مغادرتهم المملكة بعد انتهاء مدة الزيارة المحددة.





وأكّد أنه في حال تجاوز أي شخص المدة المسموح له البقاء في المملكة تطبق عليه عقوبات، لافتا النظر إلى وجود متابعة مستمرة لمغادرتهم البلاد من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.





وكان مسؤول في وزارة الداخلية، قد قال، إنّ أهداف آلية دخول السوريين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي أو الحاملين لوثيقة تلك الدول للأردن إنسانية - اقتصادية، بحسب قناة المملكة.