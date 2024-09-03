توقيع مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني -وقع الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والمدير الإقليمي لشركة سي تي جي اي رينيوابل إنيرجي بارتنرز (CTGI Partners) محمد أبو عطية، الثلاثاء، مذكرة تفاهم لإعداد دراسات جدوى تطوير الهيدروجين الأخضر في الأردن.





وقال الوزير الخرابشة في عقب التوقيع، إن هدف المذكرة هو توليد 200 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، مشيرا إلى أن المذكرة تحدد الإطار العام للتعاون لغايات التسهيل على الشركة وتمكينها من عمل دراسة جدوى أولية لإنشاء مشروع جديد للهيدروجين الأخضر.





وأكد الخرابشة أنه بعد انتهاء الشركة من الدراسات الأولية للمشروع وفي ضوء النتائج ستستمر الوزارة معها وصولا إلى الاتفاقية الاستثمارية النهائية للمشروع.





وأضاف الخرابشة "نجدد شراكتنا مع القطاع الخاص بتوقيع الاتفاقية الـ 13 في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لتوسيع أطر الاستثمار في هذا المجال"، آملا تحقيق رؤية الوزارة وطموحاتها بتحويل الأردن ليكون مركزا إقليميا وعالميا لإنتاج وتصدير الهيدروجين من خلال المذكرات الموقعة بالمجال.





وأكد الخرابشة التزام الوزارة والقطاع بتسهيل مهمة الاستثمار في صناعة الهيدروجين، واصفا إياه بالفرصة الثمينة للأردن وللمستثمرين على حد سواء، باعتباره قطاعا واعدا في دول أوروبا.





وأشار الخرابشة إلى أن المذكرة تأتي ضمن جهود الحكومة الأردنية لتعزيز دور الأردن كمركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة والموقع المركزي للأردن في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي خطوة ضمن أولويات الوزارة ومن الأنشطة الرئيسية ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) ومنها الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، والتي تندرج تحت مبادرات التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة.





من جانبه، أكد عطية على دور الأردن المميز في تقديم التسهيلات لـ "شركة سي تي جي آي رينيوابل إنيرجي بارتنرز الأردن" لتمكينها من تقديم خدمات توليد الطاقة في الأردن. حضر حفل التوقيع مدير مديرية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمهندسون المعنيون بمتابعة ملف الهيدروجين الأخضر في الوزارة، ووفد متخصص من الشركة.





يذكر أن شركة تشاينا ثري جورجز آسيا-إفريقيا للاستثمار في الطاقة الخضراء المحدودة (CTGAAL)، التي تأسست في هونغ كونغ في أغسطس 2022، هي شركة إقليمية تابعة لشركة سي تي جي اي رينيوابل إنيرجي بارتنرز (CTGI Renewable Energy Partner). تعمل شركة CTGI في مجال التعاون العالمي في الطاقة الخضراء من خلال الاستثمارات الجديدة بحلول نهاية عام 2023، بلغت إجمالي ممتلكات CTGI أكثر من 100 مليار يوان.





ويشمل نشاط CTGAAL الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهي تدير حالياً 16 محطة طاقة في الباكستان ومصر والأردن، بإجمالي قدرة تبلغ 3,750 ميجاوات. إجمالي ممتلكات الشركة يتجاوز 22.6 مليار يوان، وبلغ إجمالي إنتاج الطاقة السنوي في عام 2023 نحو 4.7 مليار كيلوواط في الساعة. تمتلك شركة سي تي جي اي رينيوابل إنيرجي بارتنرز في الأردن سبع مشاريع طاقة متجددة تتمثل بمشروع الشوبك لطاقة الرياح، مشروع الراجف لطاقة الرياح، مشروع أضواء معان الأولى للطاقة، مشروع صقر معان للطاقة الشمسية، مشروع شمسنا للطاقة، مشروع النسر للطاقة الشمسية.