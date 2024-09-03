بدء تسليم المرحلة الأولى من بلووم ليفينج «قرطبة» قبل الموعد المقرر

أعلنت بلووم القابضة، عن بدء عملية تسليم الوحدات في «قرطبة»، المرحلة الأولى من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.

وقد بدأت عملية تسليم مرحلة قرطبة قبل الموعد المحدد الذي كان مقرراً في شهر ديسمبر من عام 2024. وتضم «قرطبة» 257 وحدة سكنية تشمل فلل منفصلة بمساحات واسعة تضم ثلاث إلى ست غرف نوم ومنازل تاون هاوس تضم غرفتين إلى ثلاث غرف نوم، مع تشطيبات عصرية فائقة الجودة ومرافق وخدمات متنوعة. ويأتي استكمال هذه المرحلة قبل الموعد المقرر تبعاً للنجاح الذي حققته عند إطلاقها في مارس 2022، حيث تم بيع جميع الوحدات خلال أربع ساعات من طرحها في السوق.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «يؤكد تسليم مرحلة قرطبة قبل الموعد المحدد التزامنا بالتميز وقدرتنا على تحقيق إنجازات استثنائية مع التركيز على الجودة والتي تقع على رأس أولوياتنا، الأمر الذي يستقطب المستثمرين ويعزز ثقتهم في مشاريع بلووم القابضة. ويعكس نجاح قرطبة طموحنا في تطوير مشاريع مبتكرة وتزويد عملائنا بأصول متميزة توفر قيمة كبيرة. ويسرنا أن نتيح للملاك الجدد فرصة الاستمتاع بمنازلهم واستثماراتهم في وقت أقرب.»

وأضاف: «إن الاستكمال المبكر لمرحلة قرطبة يؤكد رؤيتنا وإصرارنا الدائم لإنجاز مشاريعنا وتسليمها ضمن الجدول الزمني المحدد أو حتى قبله، حيث تم تصميم كل مرحلة بعناية فائقة مع الاهتمام بأدق التفاصيل. وبخلاف باقي المشاريع، يقدم بلووم ليفينج وجهة سكنية متكاملة ذات نمط يركز على الحياة المجتمعية للسكان من جميع الثقافات. ونحن نتطلع إلى استقبال أول مجموعة من السكان في هذا المجمع الفريد والنابض بالحياة».

سيتمكن سكان قرطبة من الاستفادة من باقة المرافق المتوفرة في بلووم ليفينج على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام، واستكشاف جمال الطبيعة في حدائق المجمع المتنوعة والمنتزهات المترابطة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى الاستمتاع بالخدمات التي يوفرها النادي الرئيسي في بلووم ليفينج والتي تشمل أحواض السباحة والمرافق الرياضية والترفيهية.

وفي وسط بلووم ليفينج يقع مركز تجاري «تاون سنتر»، وهو القلب النابض للمشروع، حيث يشمل العديد من المطاعم والمقاهي المميزة والمتاجر المتاحة للمقيمين والزوار، فضلاً عن المرافق والخدمات المتعددة الأخرى والتي تضم عيادة ومركز صحي وسوبرماركت، لضمان حصول السكان على كافة مستلزماتهم اليومية دون الحاجة إلى مغادرة المجمع.

وتضفي البحيرة رونقاً جمالياً خاصاً على المجمع السكني وتشكل وجهةً أساسيةً لدى السكان لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة. ويتميز مشروع بلووم ليفينج السكني بضمه لمدرجات وساحات مفتوحة (بلازا) مخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية يتمكن فيها السكان من الاستمتاع بمشاهد الشروق والغروب في موقع مطل على مناظر خلابة. ويضم بلووم ليفينج أيضاً دور عبادة ومدرستين دوليتين.

ويتميز بلووم ليفينج بتصاميمه المبتكرة المستوحاة من فن العمارة الاسبانية، ويضم وحدات سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق التي تلبي احتياجات جميع الفئات. ويقع المجمّع السكني المتميز في مدينة زايد على مقربة من مطار زايد الدولي. وقد تم تصنيف بلووم ليفينج كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع الذي سيجمع السكان من جميع الأعمار ومختلف الثقافات، ليقدم لهم تجربة معيشية فريدة.

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