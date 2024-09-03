برتفيل للتطوير العقاري: إنجاز 21% من مشروع «فيل 11» في مدينة مصدر

كشفت شركة برتفيل للتطوير العقاري «Burtville Developments»، عن تقدم الأعمال الإنشائية في مشروع «فيل 11» (Ville 11)، الذي أطلقته الشركة مؤخرًا في مدينة مصدر في أبوظبي، والذي يتألف من 111 وحدة سكنية.

وأوضحت برتفيل للتطوير العقاري أنها أنجزت 21% من الأعمال الإنشائية في مشروع «فيل 11»، والذي تم الإعلان عن إطلاقه بداية العام الحالي، وذلك وفقًا لمؤشرات منصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

وأكدت «برتفيل» أن تقدم الأعمال الإنشائية في المشروع يعكس حرص الشركة على تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لإنجاز وتسليم الوحدات للمشترين في الموعد المقرر بحلول الربع الثالث من العام 2027.

وأشارت الشركة إلى أن تقدم الأعمال الإنشائية في المشروع يعزز ثقة المستثمرين والمشترين في مشاريع الشركة وفي السوق العقاري بالإمارات. كما تعتزم الشركة الكشف عن مجموعة جديدة من المشاريع العقارية في مناطق متميزة في أبوظبي خلال الفترة القليلة المقبلة، على رأسها مدينة مصدر ومنطقة «ياس باي» في جزيرة ياس، مما يلبي تطلعات شرائح متنوعة من المستثمرين في ظل الطلب المتزايد على شراء العقارات في أبوظبي.

وأكدت "برتفيل للتطوير العقاري" التزامها بتوسيع أعمالها في أبوظبي، وتطوير مشاريع عقارية جديدة تضم أحدث الخدمات والحلول المستدامة والابتكارات، مع التركيز على توفير وحدات عقارية ذات جودة عالمية وتصاميم متميزة بأسعار تنافسية، مما يعزز من مكانتها في السوق العقاري في الإمارات.

يمتد مشروع «فيل 11» على مساحة أرض تتجاوز 57 ألف قدم مربع، فيما تصل مساحة البناء إلى 212 ألف قدم مربع، ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي عند مدخل مدينة مصدر.

ويضم المشروع 122 موقفًا للسيارات، تشمل 8 أماكن مخصصة للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى مواقف سيارات للزوار وأصحاب الهمم.

كما يضم المشروع مرافق وخدمات متنوعة تشمل حمام سباحة كبير، وحمام سباحة مظلل للأطفال، وصالة ألعاب رياضية، ونادي صحي بمساحة 1500 قدم مربع، و4 مصاعد، ومصعد خدمة كبير، ومنطقة للشواء، ومنطقة لعب للأطفال بمساحة 6000 قدم مربع، ومقهى على السطح بمساحة 8400 قدم مربع، مع طاولة تنس -الطاولة ،وشاشة خارجية.

تتألف وحدات المشروع من شقق بغرفتين، و3 غرف، و4 غرف، بواقع 34 وحدة بغرفتي نوم ضمن طابق واحد (سيمبلكس)، و61 وحدة بغرفتين ضمن طابقين (دوبلكس)، و7 وحدات دوبلكس مؤلفة من 3 غرف، و4 وحدات مؤلفة من 3 غرف (تريبلكس)، و5 وحدات دوبلكس مؤلفة من 4 غرف.

تتميز وحدات المشروع بتصاميم عصرية أنيقة وتشطيبات عالية الجودة، مع شقق مفروشة بالكامل تشمل أجهزة كهربائية من سيمنز (Siemens)، وأدوات صحية من علامات عالمية مثل روكا (Roca)، بالإضافة إلى مصاعد من أوتيس (OTIS).

كما تضم الوحدات خزائن ملابس مدمجة، وزجاج عالي الكفاءة عازل للضوضاء، وتكييف هواء مركزي، وغرفة للخادمة، وغرفة غسيل. وتتميز الوحدات الأرضية بشرفة خاصة ومدخل منفصل.

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