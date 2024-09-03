استبيان خرائط يانغو: 93% من أولياء الأمور يهتمون بخدمات الملاحة ونصائح التنقل في «دليل دبي»

مع بداية العام الدراسي الجديد، أجرى تطبيق خرائط يانغو Yango Maps، استبياناً مفصلاً شمل أولياء أمور الطلبة بهدف التعرف على كيفية تعاملهم مع موسم «العودة إلى المدرسة» واكتشاف الميزات المهمة التي يتطلّعون إليها في تطبيق ملاحة يبسّط حركة تنقلهم اليومية ويقودهم إلى وجهاتهم بسرعة وموثوقية.

يكشف الاستبيان أن معظم أولياء الأمور (72%) يجدون أن الاستعداد للموسم الدراسي الجديد يستغرق وقتاً طويلاً، حيث يبدأ 67% منهم الاستعداد في وقت مبكر يصل إلى 1-3 أشهر مسبقاً. وأفاد 73% من المستجيبين أن المدارس التي يذهب إليها أطفالهم تقع في أحياء أخرى بعيدة عن مساكنهم، لذلك فهم ملزمون بالتنقل يومياً بين مناطق مختلفة لتوصيل أطفالهم إلى مدارسهم واصطحابهم منها. تجدر الإشارة هنا إلى أن معظم التلاميذ يستخدمون الحافلات المدرسية (63%) أو السيارة (40%) للذهاب إلى المدرسة.

بالإضافة إلى ذلك، يشارك الأطفال في أنشطة ما بعد المدرسة من يومين إلى أربعة أيام في الأسبوع، وغالباً ما يوصلهم آباؤهم أو أمهاتهم (67%) إلى مواقعها. بشكل عام، وفقاً لردود 60% من المشاركين في الاستبيان، يتراوح متوسط وقت التنقل من المنزل إلى المدرسة أو إلى أنشطة ما بعد المدرسة من 20 إلى 60 دقيقة. ونتيجة لذلك، أفاد 72% من الآباء يقضون المزيد من الوقت في القيادة عندما يبدأ الموسم الدراسي، مما يجعل التنقل الفعّال ضرورياً لهم ولراحتهم.

يكشف الاستبيان أن بعض التحديات التي يواجهها أولياء الأمور أثناء القيادة تشمل حركة المرور على الطرق (62%)، والعثور على موقف للسيارة (59%). كما يرغب ما يقرب من نصف المشاركين في الاستبيان (49%) في تقليل وقت التنقل والقيادة، مع تأكيد 42% على أهمية معرفة الوقت المتوقع لوصولهم بدقة.





أهم الميزات التي يعطيها أولياء الأمور الأولوية عند القيادة إلى المدرسة وأنشطة ما بعد المدرسة هي:

دقة وقت الوصول والتحديثات المباشرة لحركة المرور: أعرب أكثر من نصف المشاركين (54%) عن الحاجة إلى معرفة الوقت المتوقع لوصولهم بدقة، إلى جانب التحديثات في الوقت الفعلي لحركة المرور (أعطاها 49% من المشاركين الأولوية). تعد هذه الميزات بالغة الأهمية لتوصيل الأطفال للمدرسة واصطحابهم منها في الوقت المناسب، وخاصة خلال ساعات الذروة عندما يكون الازدحام المروري في أعلى مستوياته. لتلبية ذلك، توفر خرائط يانغو تحديثات في الوقت الفعلي لحركة المرور باللغتين العربية والإنجليزية، مما يضمن أن يبقى أولياء الأمور والسائقون على دراية بها.

خيارات مريحة لمواقف السيارات: تُعتبر سهولة العثور على مواقف للسيارات بالقرب من وجهة ما أمراً بالغ الأهمية، كما ذكر 50% من المشاركين. عند القيادة إلى مكان مشهور أو منطقة مركزية، تعرض خرائط يانغو خيارات قريبة لمواقف السيارات قبل أن يبدأ المستخدم في القيادة حتى يتمكن من التخطيط للقيادة مباشرة إلى موقف السيارات أو نقطة النزول.

تتضمن الميزات الأخرى التي يعطيها أولياء الأمور الأولوية: خريطة مفصلة بدقة لدبي (44%) مع المعلومات اللازمة للتنقل فيها بكفاءة؛ معلومات حد السرعة (43%)؛ إشعارات صوتية وصورة تكيفية للطرق (30%). استجابة لهذه الاحتياجات، تقدم خرائط يانغو صوراً واقعية لمدينة دبي، حيث تعرض أكثر من 3,000 كيلومتر من الطرق بتفاصيل عالية تبيّن علامات الشوارع والتقاطعات متعددة المستويات. كما يعرض التطبيق الاتجاهات خطوة بخطوة، ويخطر السائقين بحدود السرعة والإغلاقات المسبقة للطرق في حال تواجدها على طول الطريق.





وأفاد ألكسندر باكشيف، الرئيس التنفيذي لخرائط يانغو: «مع انطلاق موسم العودة إلى المدارس في دبي، يحتاج أولياء الأمور إلى القيادة والتنقل بكفاءة ضمن حركة المرور، وإيجاد مواقف ملائمة لسياراتهم، وإدارة وقتهم على أفضل وجه أثناء تنقلاتهم اليومية. يكشف الاستبيان الذي أجريناه أن هناك طلباً قوياً على ميزات الملاحة المتقدمة، بما في ذلك التحديثات في الوقت الفعلي لحركة المرور، ودقة توقع وقت الوصول، والطرق المباشرة إلى مواقف السيارات. تقدّم خرائط يانغو حلاً شاملاً مع كل هذه الميزات والمزيد، فبالإضافة إلى ميزة الملاحة الرائدة، تسهّل خرائط يانغو عملية البحث عن الوجهات وتوفّر أفضل وأسرع الاتجاهات إليها لفرصة التعرف على دبي واكتشاف مناطق جديدة فيها.»

أعرب 93% من أولياء الأمور عن اهتمامهم بخدمات الملاحة التي تقدم ميزة «دليل دبي» مع توصيات مخصصة للأماكن المناسبة للعائلة، سواء كانت على طريقهم أو في دبي بشكل عام. تعمل هذه الميزة على تعزيز تجربة الملاحة ككل من خلال تنبيه أولياء الأمور إلى مجموعة متنوعة من الأماكن التي يمكن استكشافها في الجوار. من بين أفضل خمس وجهات يرتادها أولياء الأمور مع أطفالهم: المراكز الرياضية والأنشطة الترفيهية ومراكز التسوق والبرامج التعليمية ومراكز الفن والحرف اليدوية.

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