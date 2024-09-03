بن غاطي تطلق مشروع «بن غاطي رويال» بقيمة استثمارية 600 مليون درهم

أعلنت بن غاطي للتطوير العقاري إطلاق مشروع «بن غاطي رويال» في قرية جميرا الدائرية بقيمة استثمارية 600 مليون درهم.

يأتي هذا الطرح استجابة للطلب المتزايد والإقبال الكبير على بن غاطي في المنطقة، حيث حققت المبيعات السريعة للمشروعات المتعاقبة نجاحًا لافتًا، بما في ذلك بيع بعضها في غضون 24 ساعة من عرضها.

يحمل مشروع «بن غاطي رويال» هوية معمارية تعتمد تصميم معماري دائري فريد، ويشمل المبنى المكون من 47 طابقاً، 354 وحدة سكنية من غرفة وصالة إلى ثلاثة غرف وصالة، و 16 محل تجاري.

وصرح محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي: «نحن فخورون بإطلاق مشروع»بن غاطي رويال«في قرية جميرا الدائرية. إن الإقبال الكبير من عملائنا يعكس البيع السريع لآخر مشروعاتنا في المنطقة، ونحن متحمسون لتقديم أحدث إبداعاتنا لتلبية الطلب المتزايد على المساكن الفاخرة».

مع تقدم أعمال البناء، يتوقع تسليم المشروع في النصف الأول من عام 2025. يتضمن المشروع مرافق متنوعة منها مسبح إنفينيتي، مسابح خاصة، مسبح مخصص للأطفال، صالة رياضية خارجية، وحديقة، بالإضافة إلى ملاعب لممارسة التنس وكرة المضرب. يتميز المشروع أيضًا بمساحات اجتماعية تشمل منطقة خارجية لتناول الطعام وسط الطبيعة، ومساحات خضراء واسعة.

يقع مشروع «بن غاطي رويال» في قلب قرية جميرا الدائرية النابض بالحياة، ويطل على طريق الخيل في دبي. تُعرف منطقة قرية جميرا الدائرية ببيئتها الصديقة للعائلات، ومساحاتها الخضراء الهادئة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من وسائل الراحة، مما يجعلها واحدة من أسرع المجتمعات نموا في دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز