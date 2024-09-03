20 ألف شهادة عدم ممانعة صادرة عن «إمباور» خلال 6 أشهر

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور" عن زيادة لافتة في معدلات إقبال المتعاملين الجدد من ملّاك المشاريع والمؤسسات والشركات والأفراد على خدماتها من كافة مناطق إمارة دبي، حيث شهدت المؤسسة ارتفاعاً بأعداد المتعاملين الجدد المسجلين من خلال منصاتها الإلكترونية من القطاعين الحكومي والخاص بنسبة 41% خلال الأعوام الخمسة الماضية من عام 2019 ولغاية 2023.

وأشارت المؤسسة إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت عمليات سداد الفواتير عبر قنوات الدفع الالكتروني التي تقدمها «إمباور» وشركاؤها الاستراتيجيون من بنوك ومؤسسات مالية 427,114 عملية بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ"إمباور"، إن التقدم الملحوظ والنمو المستدام في الأعمال والنتائج يترجم خطط المؤسسة القصيرة والبعيدة المدى وترسم صورة دقيقة لوفائها بوعودها للمساهمين على صعيد جديتها وحرصها في مواصلة ازدهار ونمو عملياتها وخدماتها وفقاً لنموذج عمل يستهدف بالدرجة الأولى تحقيق النمو المستدام في إيراداتها وأرباحها عبر تقديم خدمات تتميز بالسهولة و الجودة والتنافسية وتنعكس على مستويات أدائها وتتماشى في الوقت ذاته مع الاستراتيجيات الوطنية والتقدم التقني المستمر الذي تشهده إمارة دبي حرصاً على تسهيل إنجاز مختلف المعاملات لبلوغ رضا المتعاملين وسعادتهم.

وفي إطار جهودها لتسهيل مزاولة الأعمال وتعزيز الفعالية والإنتاجية، اعتمدت «إمباور» 19,675 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة خلال النصف الاول من العام الجاري (ما بين شهر يناير حتى يونيو 2024) حيث بلغت نسبة الزيادة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023 وذلك لتسهيل حصول الاستشاريين والمقاولين على موافقات المؤسسة لتقديم الطلبات، وتقليل التجاوزات والأضرار والغرامات أو تجنبها، وتوفير الوقت والجهد.

وأضاف بن شعفار: "تعكس معدلات الارتفاع في عمليات إمباور مدى ازدهار الأنشطة الاقتصادية والتجارية في دبي وتعد دليلاً واضحاً على تنامي الطلب على الخدمات التي تقدمها «إمباور» لعملائها الذي زاد عددهم إلى نحو 138,000 خلال النصف الأول من العام الجاري.

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