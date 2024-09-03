رئيس فولكس فاغن السابق يخضع لـ90 يوماً من المحاكمة الجنائية

تقرر أخيراً فحص دور رئيس مجموعة «فولكس فاغن» الألمانية العملاقة للسيارات السابق، مارتن فينتركورن، في المحكمة، وذلك بعد تسع سنوات تقريباً من الكشف عن انبعاثات الديزل.

وحدّدت محكمة براونشفايغ الألمانية الإقليمية ما يقرب من 90 يوماً للمحاكمة الجنائية حتى سبتمبر 2025 اعتباراً من اليوم.

وكان من المقرر في الأصل محاكمة فينتركورن مع أربعة مديرين ومهندسين سابقين آخرين في فولكس فاغن في براونشفايغ في سبتمبر 2021، إلا أنه قبل وقت قصير من بدء المحاكمة أكد تقرير خبراء أن فينتركورن غير لائق للمحاكمة بعد خضوعه لعدة عمليات جراحية في الورك.

ومن أجل إحراز تقدم في التحقيق في فضيحة انبعاثات فولكس فاغن، فصل القاضي قضية فينتركورن عن باقي المحاكمات.

وخضع فينتركورن لعملية جراحية أخرى في الركبة في يوليو الماضي بعد حالة طبية طارئة. وسارت العملية بشكل جيد، لكنه احتاج إلى البقاء في مستشفى لإعادة التأهيل.

ولخصت المحكمة أخيراً الاتهامات المجمعة في مذكرة عرض مكونة من ست صفحات. وتشمل الاتهامات الاحتيال التجاري والتلاعب بالسوق والإدلاء ببيان كاذب.

ويُشتبه في أن فينتركورن خدع من اشتروا فولكس فاغن بشأن جودة السيارات، وفي الأيام الحاسمة من سبتمبر 2015 امتنع عمداً عن إبلاغ سوق رأس المال في الوقت المناسب بمخاطر دفع الغرامات.

ويُشتبه أيضاً في أنه عام 2017 أدلى بشهادة زور أمام لجنة التحقيق في البرلمان الألماني.

وتم الكشف عن فضيحة الديزل في سبتمبر 2015 من خلال تحقيقات أجرتها سلطات بيئية وعلماء في الولايات المتحدة، التي كشفت أن فولكس فاغن تلاعبت بمستويات الانبعاثات باستخدام برامج خاصة أظهرت أن السيارات امتثلت لحدود أكسيد النيتروجين أثناء ظروف الاختبار، ولكن هذا لم يكن الحال فعلياً على الطريق.

ووفقاً للمحكمة، شمل التلاعب نحو 9 ملايين مركبة في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تكبد المشترون خسائر مالية تقدر بمئات الملايين من اليورو. وأدخلت هذه القضية فولكس فاغن في أسوأ أزمة في تاريخ الشركة.

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