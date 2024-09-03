نيكاي الياباني يتراجع بعد ارتفاع الين.. وأسهم البنوك تصعد

هبط المؤشر نيكاي الياباني، الثلاثاء، مع تراجع ثقة المستثمرين نتيجة لارتفاع الين، لكن أسهم قطاع البنوك صعدت بفضل زيادة العائد على السندات المحلية والأجنبية.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.04 بالمئة عند 38686.31 نقطة بعد أن فقد مكاسب حققها في وقت سابق من الجلسة بسبب ارتفاع الين بنحو 0.5 بالمئة مقابل الدولار، ليصعد من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجله خلال جلسة التداول.

وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.64 بالمئة.

وتسود حالة من الحذر قبل صدور سلسلة من البيانات في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وأهمها بيانات الأجور في القطاعات غير الزراعية لشهر أغسطس المقرر صدورها يوم الجمعة.

وقال ماكي ساوادا، خبير الأسهم في نومورا للأوراق المالية «الموضوع الرئيسي في السوق لا يزال يتمثل في توقعات السياسة النقدية في اليابان والولايات المتحدة».

وأضاف «بناءً على نتيجة تقرير الوظائف، فهناك احتمال أن يتأرجح السوق بشكل حاد».

وحققت البنوك وشركات التأمين الأداء الأفضل بين قطاعات بورصة طوكيو البالغ عددها 33 قطاعاً، إذ قفز المؤشر الفرعي للبنوك ثلاثة بالمئة وصعد المؤشر الفرعي لشركات التأمين 2.5 بالمئة.

وارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر، كما زادت عائدات سندات الخزانة الأمريكية المستحقة بنهاية الأجل ذاته بعد توقف التداول عليها بالتزامن مع عطلة رسمية أمس الاثنين.

وهبطت أسهم شركات أشباه الموصلات، إذ تراجع سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 2.25 بالمئة بعد أن بدأ اليوم بمكاسب بلغت 3.43 بالمئة. وانخفض سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع الآلات 1.49 بالمئة.

واتسم أداء شركات أخرى تصدر منتجاتها للخارج بالتباين، إذ خسر سهم شركة تويوتا موتور 0.32 بالمئة بينما ربح سهم نيسان 0.42 بالمئة. وارتفعت أسهم سوني جروب 0.64 بالمئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز