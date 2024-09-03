Tuesday, 03 September 2024 01:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسواق أوروبا مستقرة.. وسهم رولز رويس يقفز 4.2%

9/3/2024 5:28:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقرت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، بعد أن محت خسائر شركات التعدين المكاسب التي حققتها الشركات الصناعية، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون سلسلة بيانات اقتصادية قد تعطي مؤشرات على مسار السياسة النقدية في منطقة اليورو والولايات المتحدة.

ولم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي خلال التداولات، فيما ارتفع المؤشر الألماني 0.20 بالمئة بعد صعود غير مسبوق في نهاية الجلسة الماضية، كما ارتفع كاك الفرنسي 0.20% وفوتسي البريطاني 0.01%.

وتقدم المؤشر الفرعي للقطاع الصناعي بفضل صعود سهم رولز رويس 4.2 بالمئة بعد أن قالت شركة كاثي باسيفيك في هونج كونج إن ثلاث طائرات من أصل 48 طائرة تعمل بمحركات رولز رويس خضعت بالفعل لإصلاحات ناجحة بعد فحصها ومن المتوقع أن تستأنف جميع الطائرات العمل بحلول يوم السبت.

وانخفض المؤشر الفرعي لشركات التعدين 0.6 بالمئة مع هبوط أسعار المعادن غير الحديدية تحت وطأة قوة الدولار ومخاوف الطلب، وذلك عقب بيانات ضعيفة عن قطاع التصنيع في الصين، وهي أكبر مستهلك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN03092024000110011019ID1108629945

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث