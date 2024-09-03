أسواق أوروبا مستقرة.. وسهم رولز رويس يقفز 4.2%

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقرت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، بعد أن محت خسائر شركات التعدين المكاسب التي حققتها الشركات الصناعية، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون سلسلة بيانات اقتصادية قد تعطي مؤشرات على مسار السياسة النقدية في منطقة اليورو والولايات المتحدة.
ولم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي خلال التداولات، فيما ارتفع المؤشر الألماني 0.20 بالمئة بعد صعود غير مسبوق في نهاية الجلسة الماضية، كما ارتفع كاك الفرنسي 0.20% وفوتسي البريطاني 0.01%.
وتقدم المؤشر الفرعي للقطاع الصناعي بفضل صعود سهم رولز رويس 4.2 بالمئة بعد أن قالت شركة كاثي باسيفيك في هونج كونج إن ثلاث طائرات من أصل 48 طائرة تعمل بمحركات رولز رويس خضعت بالفعل لإصلاحات ناجحة بعد فحصها ومن المتوقع أن تستأنف جميع الطائرات العمل بحلول يوم السبت.
وانخفض المؤشر الفرعي لشركات التعدين 0.6 بالمئة مع هبوط أسعار المعادن غير الحديدية تحت وطأة قوة الدولار ومخاوف الطلب، وذلك عقب بيانات ضعيفة عن قطاع التصنيع في الصين، وهي أكبر مستهلك.
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