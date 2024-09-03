Tuesday, 03 September 2024 01:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطيران الإسرائيلي يشن غارة على جنوب لبنان

9/3/2024 5:28:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً، صباح اليوم، استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلَّق، صباح اليوم، على علو منخفض فوق قرى قضاء صور والساحل البحري في جنوب لبنان.

وتعرضت بلدة الخيام فجراً لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف، وأطلقت القوات الإسرائيلية النار من الرشاشات الثقيلة باتجاه منطقتي رأس الناقورة واللبونة في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة وإعلان حزب الله مساندة غزة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN03092024000110011019ID1108629944

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث