الطيران الإسرائيلي يشن غارة على جنوب لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً، صباح اليوم، استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلَّق، صباح اليوم، على علو منخفض فوق قرى قضاء صور والساحل البحري في جنوب لبنان.

وتعرضت بلدة الخيام فجراً لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف، وأطلقت القوات الإسرائيلية النار من الرشاشات الثقيلة باتجاه منطقتي رأس الناقورة واللبونة في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة وإعلان حزب الله مساندة غزة.

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