«ويتيكس» يعرّف الشركات الراغبة بتأسيس أعمال بالبيئة التنافسية في دبي

تحتضن الدورة السادسة والعشرون من المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، مجموعة من ورش العمل والجلسات النقاشية حول التسهيلات وعناصر الجذب القوية التي توفرها إمارة دبي للشركات والمؤسسات الراغبة في تأسيس شركات جديدة أو إنشاء موطئ قدم لها في دبي، وذلك استجابة للاستفسارات المتزايدة من الشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم، حول إجراءات افتتاح مقرات ومكاتب عمل لها في دولة الإمارات وإمارة دبي.

وذكرت هيئة كهرباء ومياه دبي في بيان صحفي، أن ورش العمل تسلط الضوء على الأطر التنظيمية والتشريعية المرنة في دبي، وخيارات الاستثمار المتنوعة المتوفرة في قطاعات مختلفة، بجانب الفرص المثالية والآفاق الواعدة لمزاولة الأعمال، والبنية التحتية الرقمية الموثوقة، والأمن والأمان، والمقومات كافة التي تعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال، وتجعل من دبي وجهة عالمية للاستثمار والخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض "ويتيكس" بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض "ويتيكس"، إن المعرض يعد منصة عالمية للتعرّف على احتياجات السوق والمشاريع المستقبلية وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات والمنطقة، واستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء العلاقات التجارية، وعقد الصفقات، وتعزيز فرص الأعمال، والاجتماع مع أبرز الشركات وصنّاع القرار والمستثمرين من مختلف بلدان العالم ضمن منصة واحدة.

وأضاف: "لاحظنا على مدار سنوات المعرض اهتماماً متزايداً من المستثمرين ورواد الأعمال والشركات العارضة بإنشاء مقرات ومكاتب عمل لها في دبي".

وأوضح أن الهيئة تعتبر إحدى الجهات الوطنية الرائدة في استقطاب المستثمرين من القطاعين الحكومي والخاص، واستقطبت المشاريع التي تنفذها الهيئة وفق نموذج المنتج المستقل مشروعات بقيمة 43.6 مليار درهم على مدى 10 سنوات.

وتوفر دبي بيئة أعمال مثالية للمستثمرين، ووفقاً لبيانات "فاينانشيال تايمز – إف دي آي ماركتس"، حافظت دبي في العام 2023 على المركز الأول عالمياً في جذب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثالث على التوا.

وفي 2023 استقطبت دبي 1650 مشروعاً استثمارياً أجنبياً بقيمة تزيد عن 39.2 مليار درهم، وساهمت تلك المشروعات في استحداث نحو 45 ألف فرصة عمل.

وتقدم دولة الإمارات للمستثمرين أكثر من 40 منطقة حرة متعددة التخصصات، وتتسم هذه المدن ببنيتها التحتية عالية الكفاءة وبخدماتها المتنوعة والمتميزة التي تسهل سير أعمال الشركات مما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين. وتسمح المناطق الحرة لغير الإماراتيين بالملكية الكاملة للمشاريع وبنسبة 100%.

وتوفر مدينة إكسبو دبي نقطة انطلاق للشركات للتوسع والنمو، وتقدم منصة متميزة ضمن بيئة رقمية ومادية تعزز التواصل وتشجع تبادل المعارف والخبرات، في مجتمع الأعمال الشامل والمبتكر والمتنامي الذي يقدم مجموعة مميزة من خدمات المناطق الحرة.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، إن مدينة إكسبو دبي تقدم نموذجاً للعيش الحضري المستدام، معتمدة على الطاقة المتجددة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ونحن ملتزمون بدفع عجلة التقدم لصالح الإنسان والكوكب.

وتابعت: "هذا النهج، إلى جانب بيئة المنطقة الحرة التمكينية وموقعنا الاستراتيجي في قلب النمو المستقبلي لمدينة دبي، يجذب المنظمات التي تركز على الابتكار والاستدامة".

وأكدت معاليها: "أن الفعاليات العالمية مثل معرض ويتيكس تقوم بدور حيوي في استقطاب المهتمين بالاستثمار والأعمال في مدينتنا، ونحن فخورون بتعزيز علاقتنا بعيدة المدى مع هيئة كهرباء ومياه دبي لدفع أجندة دبي الاقتصادية والالتزام بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050".

من جهته، قال عبد الله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي: "يُعدّ التزامنا تجاه الاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" برهاناً على التطور الذي حققناه نحو أهدافنا الرامية لخفض بصمتنا الكربونية بنسبة 42% مع حلول عام 2030، وتحقيق صافي صفر كربون في عام 2050، وشهدنا بالفعل خفض الانبعاثات الكربونية في عملياتنا إلى نحو 50% على مستوى دولة الإمارات، وذلك بفضل الاعتماد الكلي على مصادر الطاقة المتجدّدة 100% من هيئة كهرباء ومياه دبي".

وأضاف: "نتطلع خلال معرض "ويتيكس" لمناقشة أحدث التطورات والحلول مع متعاملينا والرواد في القطاع، ولتبادل الخبرات حول تحوّلنا نحو استخدام الطاقة الصديقة للبيئة، واستكشاف الشراكات التي تدعم رؤيتنا لتحقيق أهدافنا المستدامة".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز