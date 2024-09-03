7 فوائد لأكل البيض يومياً

MENAFN - Khaberni) خبرني -لطالما كان البيض من العناصر الأساسية في قوائم الإفطار في جميع أنحاء العالم، فهو متعدد الاستخدامات، ولذيذ، ومغذٍّ للغاية.





وسهولة طهي البيض هي ما تجعل العديد من الناس يتناولونه كل يوم، كما توجد طرق متنوعة لتحضيره حسب الذوق.

لكن الاعتدال هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بتناول البيض يومياً.

وبحسب "إن دي تي في"، يقترح خبراء الصحة أن تناول 1-2 بيضة يومياً هو مثالي لمعظم الناس.

تسمح هذه الكمية بجني الفوائد الغذائية للبيض دون تحميل الجسم بالكوليسترول أو غيره من المواد الضارة المحتملة نتيجة الإفراط في أكل البروتين، والتي قد تؤثر على الكلى.

وتوجد 7 فوائد صحية يجنيها الجسم من تناول البيض باعتدال كل يوم، هي أنه:

يبني العضلات.

يحافظ على السلامة العقلية.

يدعم صحة القلب.

يساعد على إنقاص الوزن.

يحسن الرؤية والإبصار.

يساعد على خفض ضغط الدم.

يزيد الكوليسترول الجيد.

وتجعل هذه الأسباب البيض طعاماً مفضلاً لدى عشاق اللياقة البدنية، ومن يسعون إلى بناء العضلات، أو التخسيس.

ويمتاز البيض بتركيبة رائعة من مضادات الأكسدة النادرة، التي تعزز صحة العيون، وتقلل الالتهابات التي قد يتعرض لها القلب، وتحسن أداء الذاكرة والدماغ.