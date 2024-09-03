7 فوائد لأكل البيض يومياً

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- Khaberni) خبرني -لطالما كان البيض من العناصر الأساسية في قوائم الإفطار في جميع أنحاء العالم، فهو متعدد الاستخدامات، ولذيذ، ومغذٍّ للغاية.
وسهولة طهي البيض هي ما تجعل العديد من الناس يتناولونه كل يوم، كما توجد طرق متنوعة لتحضيره حسب الذوق.
لكن الاعتدال هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بتناول البيض يومياً.
وبحسب "إن دي تي في"، يقترح خبراء الصحة أن تناول 1-2 بيضة يومياً هو مثالي لمعظم الناس.
تسمح هذه الكمية بجني الفوائد الغذائية للبيض دون تحميل الجسم بالكوليسترول أو غيره من المواد الضارة المحتملة نتيجة الإفراط في أكل البروتين، والتي قد تؤثر على الكلى.
وتوجد 7 فوائد صحية يجنيها الجسم من تناول البيض باعتدال كل يوم، هي أنه:
يبني العضلات.
يحافظ على السلامة العقلية.
يدعم صحة القلب.
يساعد على إنقاص الوزن.
يحسن الرؤية والإبصار.
يساعد على خفض ضغط الدم.
يزيد الكوليسترول الجيد.
وتجعل هذه الأسباب البيض طعاماً مفضلاً لدى عشاق اللياقة البدنية، ومن يسعون إلى بناء العضلات، أو التخسيس.
ويمتاز البيض بتركيبة رائعة من مضادات الأكسدة النادرة، التي تعزز صحة العيون، وتقلل الالتهابات التي قد يتعرض لها القلب، وتحسن أداء الذاكرة والدماغ.
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