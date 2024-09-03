زواج تحت السن القانونية.. جديد يتكشف عن (عريس الدقهلية)

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بعد أن أثار الجدل بمقطع فيديو "تمثيلي" لاختطافه أثناء زفافه، أمرت جهات التحقيق في منية النصر بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الاثنين، بحبس العريس صاحب واقعة الخطف ليلة زفافه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى حبس 3 آخرين اشتركوا معه في تمثيل وترويج فيديو الاختطاف المزيف.
كما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل زوجة المتهم الأول وشقيقاته، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على خلفية واقعة فيديو الخطف المنتشر، والذي أثار حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
مشهد تمثيلي بهدف التربح
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أصدرت بيانا أمس الاثنين حول الواقعة، كشفت خلاله حقيقة مقطع الفيديو المذكور، حيث تبين بعد الفحص أن العريس الذي ظهر في مقطع الفيديو هو شخص اتفق مع زوجته وشقيقتيه و3 أشخاص آخرين، من أجل تصوير هذا الفيديو التمثيلي لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لزعم الاختطاف لجمع مشاهدات عالية والحصول على أرباح مادية.
زواج تحت السن القانونية
من جانبها قالت المحامية نهى الجندي لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، والتي تقدمت ببلاغ ضد "العريس المزعوم" ومقطع الفيديو التمثيلي الذي روجه، أن المتهم وزوجته اللذين ظهرا في مقطع الفيديو المتداول هما متزوجان منذ أكثر من 3 سنوات بالفعل، وتم الزواج بينما كانت الزوجة تبلغ من العمر "16 عاما" أي أصغر من السن القانونية، وأنجبا طفلة.
وأضافت المحامية أن المتهم فكر في إعادة إقامة حفل زفاف جديد بمناسبة بلوغ زوجته السن القانونية وتوثيق الزواج رسميا، واستغلال الحفل في الإعداد لمقطع الفيديو التمثيلي لجلب مشاهدات عالية ولفت الانتباه.
وبالفعل قام المتهم بالإعداد للأمر وتنفيذه، بمساعدة زوجته وشقيقاته و3 من أقاربه وأصدقائه، والذي أحدث حالة من الرعب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يخرج العريس ويقول إن المشهد مفبرك ومجرد "مقلب".
أضر بالأمن القومي المصري
وقالت المحامية نهى الجندي إنها تقدمت ببلاغ للنائب العام بصفتها، حرصا منها على حماية المجتمع وحماية الدولة من الإساءة أمام المجتمعات، واستغلال الجماعات الإرهابية لتلك الفيديوهات لبث الرعب في نفوس الأجانب، بزعم وجود حالات اختطاف تؤثر على السياحة، كما اعتبرت أن الواقعة تؤثر على الأمن القومي للدولة ولا يمكن التساهل مع مرتكبيها.
وأضافت المحامية أن العريس "أحمد جمال" يواجه عددا من التهم، أولها نشر الذعر وتكدير السلم العام، وبث الذعر في النفوس، والتهمة الثانية هي نشر أخبار كاذبة بطريقة محنكة، أما عن التهمة الثالثة فهي إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصفته وحساباته الشخصية وتصل عقوبة تلك الجرائم إلى الحبس 3 سنوات، بالإضافة إلى الغرامات المالية.
وانتشر بين المصريين السبت على مواقع التواصل فيديو مثير أظهر خطف عريس يوم زفافه في محافظة الدقهلية شمال البلاد، ما أثار موجة من الغضب والرعب، قبل أن يخرج العريس ويعلن أن المشهد عبارة عن "مقلب" قام بتنفيذه بمساعدة أصدقائه.
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