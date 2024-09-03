زواج تحت السن القانونية.. جديد يتكشف عن (عريس الدقهلية)

MENAFN - Khaberni) خبرني - بعد أن أثار الجدل بمقطع فيديو "تمثيلي" لاختطافه أثناء زفافه، أمرت جهات التحقيق في منية النصر بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الاثنين، بحبس العريس صاحب واقعة الخطف ليلة زفافه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى حبس 3 آخرين اشتركوا معه في تمثيل وترويج فيديو الاختطاف المزيف.

كما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل زوجة المتهم الأول وشقيقاته، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على خلفية واقعة فيديو الخطف المنتشر، والذي أثار حالة كبيرة من الجدل على مواقع خلال الأيام الماضية.

مشهد تمثيلي بهدف التربح

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أصدرت بيانا أمس الاثنين حول الواقعة، كشفت خلاله حقيقة مقطع الفيديو المذكور، حيث تبين بعد الفحص أن العريس الذي ظهر في مقطع الفيديو هو شخص اتفق مع زوجته وشقيقتيه و3 أشخاص آخرين، من أجل تصوير هذا الفيديو التمثيلي لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لزعم الاختطاف لجمع مشاهدات عالية والحصول على أرباح مادية.

زواج تحت السن القانونية

من جانبها قالت المحامية نهى الجندي لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، والتي تقدمت ببلاغ ضد "العريس المزعوم" ومقطع الفيديو التمثيلي الذي روجه، أن المتهم وزوجته اللذين ظهرا في مقطع الفيديو المتداول هما متزوجان منذ أكثر من 3 سنوات بالفعل، وتم الزواج بينما كانت الزوجة تبلغ من العمر "16 عاما" أي أصغر من السن القانونية، وأنجبا طفلة.

وأضافت المحامية أن المتهم فكر في إعادة إقامة حفل زفاف جديد بمناسبة بلوغ زوجته السن القانونية وتوثيق الزواج رسميا، واستغلال الحفل في الإعداد لمقطع الفيديو التمثيلي لجلب مشاهدات عالية ولفت الانتباه.

وبالفعل قام المتهم بالإعداد للأمر وتنفيذه، بمساعدة زوجته وشقيقاته و3 من أقاربه وأصدقائه، والذي أحدث حالة من الرعب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يخرج العريس ويقول إن المشهد مفبرك ومجرد "مقلب".

أضر بالأمن القومي المصري

وقالت المحامية نهى الجندي إنها تقدمت ببلاغ للنائب العام بصفتها، حرصا منها على حماية المجتمع وحماية الدولة من الإساءة أمام المجتمعات، واستغلال الجماعات الإرهابية لتلك الفيديوهات لبث الرعب في نفوس الأجانب، بزعم وجود حالات اختطاف تؤثر على السياحة، كما اعتبرت أن الواقعة تؤثر على الأمن القومي للدولة ولا يمكن التساهل مع مرتكبيها.

وأضافت المحامية أن العريس "أحمد جمال" يواجه عددا من التهم، أولها نشر الذعر وتكدير السلم العام، وبث الذعر في النفوس، والتهمة الثانية هي نشر أخبار كاذبة بطريقة محنكة، أما عن التهمة الثالثة فهي إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصفته وحساباته الشخصية وتصل عقوبة تلك الجرائم إلى الحبس 3 سنوات، بالإضافة إلى الغرامات المالية.

وانتشر بين المصريين السبت على مواقع التواصل فيديو مثير أظهر خطف عريس يوم زفافه في محافظة الدقهلية شمال البلاد، ما أثار موجة من الغضب والرعب، قبل أن يخرج العريس ويعلن أن المشهد عبارة عن "مقلب" قام بتنفيذه بمساعدة أصدقائه.