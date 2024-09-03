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منتخب الإمارات يُواصل تدريباته في معسكر السعديات

9/3/2024 5:13:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يواصل منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم تدريباته في معسكر السعديات استعداداً لمواجهة شقيقه القطري في الدوحة يوم الخميس المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

سيغادر الأبيض إلى الدوحة غداً الأربعاء، بعد أن بدأ تحضيراته للمواجهة الأولى يوم السبت الماضي في معسكره بجزيرة السعديات في العاصمة أبوظبي، حيث يؤدي تدريبات يومية على ملعب جامعة نيويورك تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو.

وتضم قائمة منتخبنا 28 لاعباً، وهم:

خالد عيسى، علي خصيف، خالد توحيد، عدلي محمد، خالد الهاشمي، محمد العطاس، خميس المنصوري، كوامي، خليفة الحمادي، زايد سلطان، خالد الظنحاني، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، ماكنزي هانت، ماجد راشد، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، عصام فايز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، علي صالح، فهد بدر، فابيو دي ليما، جونيور نيداي، وكايو كانيدو.

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