ورشة عمل لمسؤولي الإعلام في أندية الدرجة الأولى

نظم اتحاد الإمارات أمس ورشة عمل في مقره بدبي للمنسقين الإعلاميين ومشرفي المواقع الإلكترونية ومنصات لأندية دوري الدرجة الأولى، وذلك ضمن متطلبات تراخيص الأندية للموسم 2024-2025. أشرف على الورشة قسم التراخيص في إدارة المسابقات، وقدمها مسؤولو إدارة الإعلام في اتحاد الكرة.

تناولت الورشة عدة محاور رئيسية، من أبرزها لائحة الإعلام الخاصة بمسابقة دوري الدرجة الأولى، وشرح البنود الواردة فيها، إضافة إلى توضيح واجبات ومسؤوليات مشرفي المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش والدورات التي يحرص اتحاد الكرة على تنظيمها استعداداً للموسم الجديد. وقد سبق هذه الورشة الإعلامية إقامة ورش خاصة بلائحة البطولات والمسابقات التي يُنظمها الاتحاد، بهدف إطلاع جميع منتسبي الأندية على أبرز التحديثات التي طرأت عليها.