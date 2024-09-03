«جولف الإمارات» يشارك في «آسيوية مانيلا»

أعلن اتحاد الجولف، عن إشراك فريقين لتمثيل الدولة في بطولة «آسيا والمحيط الهادئ» للناشئين والشباب، التي تستهل يوم غدٍ وتمتد حتى السادس من سبتمبر الجاري، ويستضيفها نادي «مانيلا ساوثوودز» في العاصمة الفلبينية مانيلا.

ويمثل منتخبا الدولة في البطولة المخصصة للبنين والبنات تحت 17 عاماً، كل من محمد سكيك، وآسيا سليم بالفريق الأول، وريان أحمد، وأنكا ماتيو بالفريق الثاني، ويرافق البعثة مدرب المنتخب كامرون فان روبن.

وتأتي هذه المشاركة لتؤكد حرص اتحاد اللعبة على التواجد بالمحافل الخارجية العربية والآسيوية من خلال اللاعبين واللاعبات لتقديم الأفضل وتحقيق الإنجازات المنشودة.

ويسمح نظام البطولة للاتحادات المحلية الاشتراك بفريقين يتكون كل منها من لاعبين (ذكر وأنثى)، كما يمكن للاتحادات التي تضم في قوائمها لاعبين ضمن المصنفين الأوائل المشاركة بثلاثة فرق، على أن تقام المنافسات بنظامي الفرق والفردي، ويتم احتساب نتائج اللاعبين الأربعة والنقاط التي يتم جمعها على مدار اليومين الأول والثاني لتحديد هوية الفريق الفائز في منافسات الفرق، فيما خصص ثالث أيام البطولة لتحديد هوية الفائزين في منافسات الفردي لكلا الجنسين.