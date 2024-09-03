الموت يُغيب عبد الرحيم جاني أفضل إداري في منتخب الإمارات

بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد الرحيم محمد جاني، المدير الإداري لمنتخب الإمارات الوطني ونادي الشارقة لكرة القدم الأسبق، شقيق كل من بدر محمد جاني وعبد الملك محمد جاني، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات. ستقام صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء الموافق بعد صلاة العصر مباشرة في مسجد الصحابة بالشارقة.

مشوار الفقيد الرياضي

يُعد الفقيد من الإداريين الذين وضعوا بصمتهم في الإماراتية، سواء كلاعب أو إداري. حصل على جائزة أفضل إداري كمدير للمنتخب، وبدأ حياته كلاعب في فرق المراحل السنية بنادي الشارقة لكرة القدم من عام 1968 وحتى 1973، ثم ارتقى للمشاركة في فريقي الشباب والأول لنفس النادي من 1973 وحتى 1975. شهد عام 1984 خطوته الأولى كمدير للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة واستمر في هذا المنصب لمدة عشر سنوات حتى عام 1994.

وفي عام 1986، بدأ مهامه كمدير لمنتخب الإمارات لكرة القدم حتى عام 1992، وفيما بين عامي 2006 و2007 تولى مهمة مشرف منتخب الإمارات الأول، ومن 2008 وحتى 2010 تولى مهمة مدير الفريق الأول لنادي الشارقة لكرة القدم. خلال مسيرته الطويلة في إدارة كرة القدم، تحققت العديد من الإنجازات لكرة القدم الإماراتية.

أبرز الإنجازات

كان جاني مديراً لمنتخب الإمارات العسكري عام 1989، الذي شارك في البطولة العسكرية في إيطاليا وحقق المركز الرابع. تولى أيضاً منصب مدير المنتخب الوطني خلال مشاركة الإمارات في كأس العالم إيطاليا 1990 مع المدرب العالمي البرازيلي كارلوس ألبيرتو.

على المستوى القاري، شغل منصب إداري المنتخب في ثلاث نهائيات لكأس أمم آسيا: 1988 في الدوحة، 1992 في هيروشيما (حيث حقق المنتخب المركز الرابع)، و2007 في شرق آسيا. كما شغل نفس المنصب في دورة الألعاب الآسيوية 1986 بكوريا الجنوبية، وفي بطولة الأندية أبطال آسيا مع فريق نادي الشارقة عام 2007. وفي عام 1988، تولى منصب مدير الفريق الأول لنادي الشارقة في البطولة العربية، وحقق فيها المركز الرابع.

أبرز إنجازاته على المستوى الإقليمي كان مشرفاً للمنتخب عام 2007، عندما توج المنتخب بالمركز الأول في كأس الخليج التي استضافتها الإمارات لأول مرة. وفي كأس الخليج 1988 بالمملكة العربية السعودية، حقق المنتخب المركز الثاني، وفي كأس الخليج 1990 بالكويت حقق المركز السادس. مع نادي الشارقة، حقق المركز الثالث في بطولة أندية دول مجلس التعاون عام 1988. كما أضاف إلى سجله الحافل ثلاث بطولات للدوري العام مع فريق الشارقة في مواسم 1986/1987 و1988/1989 و1993/1994، بالإضافة إلى كأس رئيس الدولة موسم 1990/1991.