رسمياً: سواريز يودع منتخب أوروجواي بعد 142 مباراة

أعلن النجم الأوروغوياني لويس سواريز، اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر، اعتزاله اللعب الدولي رسميًا، في خطوة أنهت مسيرته الطويلة مع أوروجواي.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده سواريز، أكد فيه أن مباراته الأخيرة بقميص منتخب بلاده ستكون أمام باراجواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، يوم السبت المقبل.

وفي تصريحاته المؤثرة، تحدث سواريز عن قراره قائلاً: "لقد حانت اللحظة لأخوض مباراتي الأخيرة مع المنتخب. سأدخلها بنفس الحماس الذي شعرت به في أول لي مع أوروجواي عام 2007".



وأضاف: "لقد بلغت 37 عامًا، وأدرك أن التأهل لكأس العالم المقبلة سيكون صعبًا. أردت أن أعتزل بإرادتي، وليس بسبب الإصابات أو لأن أحدهم توقف عن استدعائي".

وأشار سواريز إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد تفكير طويل، موضحًا: "لم يكن قرارًا سهلاً، لكني أشعر بالراحة لأنني أعطيت كل ما لدي حتى آخر مباراة. أدركت أنني قد وصلت إلى النهاية بعد انتهاء بطولة كوبا أمريكا".

وأكد سواريز أنه لا ينوي اعتزال كرة القدم بشكل كامل في الوقت الحالي، بل يخطط لمواصلة مسيرته مع فريقه الحالي إنتر ميامي، قائلاً: "أنا سعيد ومرتاح في مكاني الحالي، ولا أعلم ماذا يخبئ لي المستقبل. ما هو مؤكد أنني لا أرغب في أن أصبح مدربًا، أريد فقط أن أستمر في الاستمتاع بكرة القدم".

وكانت مسيرة سواريز مع منتخب أوروجواي مليئة بالإنجازات، حيث شارك في 142 مباراة، سجل خلالها 69 هدفًا وصنع 39.



وعلى الرغم من تلك الأرقام المميزة، حقق سواريز مع منتخب بلاده لقبًا وحيدًا، وهو بطولة كوبا أمريكا عام 2011، ولكن يظل أحد أعظم المهاجمين في تاريخ أوروجواي.