السلطات الإسرائيلية تستدعي خطيب المسجد الأقصى للتحقيق

(MENAFN
- Al-Bayan)
استدعت المخابرات الإسرائيلية، اليوم، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، للتحقيق في المكسوبية بالقدس.
وقال المكتب القانوني للشيخ عكرمة صبري، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن «مخابرات الاحتلال داهمت منزله، واستدعته للتحقيق في قسم 4 الخاص بالتحقيق مع المقدسيين في سجن المسكوبية الساعة التاسعة صباحاً».
وأفاد شهود عيان بــ«اقتحام عشرات المستعمرين باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرين إلى أن «المستعمرين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته».
وأضافوا أن «قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوابات الأقصى، وفرضت قيوداً على دخول المصلين الفلسطينيين».
MENAFN03092024000110011019ID1108629800
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.