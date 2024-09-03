السلطات الإسرائيلية تستدعي خطيب المسجد الأقصى للتحقيق

استدعت المخابرات الإسرائيلية، اليوم، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، للتحقيق في المكسوبية بالقدس.

وقال المكتب القانوني للشيخ عكرمة صبري، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن «مخابرات الاحتلال داهمت منزله، واستدعته للتحقيق في قسم 4 الخاص بالتحقيق مع المقدسيين في سجن المسكوبية الساعة التاسعة صباحاً».

وأفاد شهود عيان بــ«اقتحام عشرات المستعمرين باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرين إلى أن «المستعمرين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته».

وأضافوا أن «قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوابات الأقصى، وفرضت قيوداً على دخول المصلين الفلسطينيين».