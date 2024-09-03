مقتل طفل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في طولكرم

قُتل طفل فلسطيني، فجر اليوم، برصاص إسرائيلي، خلال الاقتحام المتواصل لمخيم طولكرم بالضفة الغربية.

وأوضحت مصادر طبية ومحلية أن «طفلاً استُشهد بعد إصابته برصاص قناصة الاحتلال في الرأس، أثناء وجوده مع والده في أحد أحياء المخيم، فيما أصيب والده برصاص الاحتلال في الخاصرة»، مشيرةً إلى أنه «تم نقلهما إلى الشهيد ثابت ثابت الحكومي»، وذلك بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ووفق الوكالة، «أسفر العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية، منذ الأربعاء الماضي وحتى اللحظة، عن استشهاد 31 مواطناً، بينهم 18 في محافظة جنين، وستة في طولكرم، وأربعة في طوباس، وثلاثة في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 683».

وبحسب مصادر محلية، عاودت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم، اقتحام مدينة طولكرم، لافتةً إلى أن «قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة برفقة جرافات عسكرية، وتمركزت في عدة أحياء منها، وعلى مدخل مخيم طولكرم».

وذكرت المصادر أن جرافات الاحتلال شرعت في عمليات تجريف وتخريب للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في مدخل المخيم.

وتواصل القوات الإسرائيلية «اقتحام مخيم طولكرم وسط تشديد الحصار عليه ونشر القناصة في محيطه على البنايات العالية الكاشفة له، في الوقت الذي لم تفارق طائرات الاستطلاع تحليقها في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض».