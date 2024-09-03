38 قتيلاً حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في الهند وباكستان

تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات في مقتل ما لا يقل عن 33 شخصاً في جنوب الهند وخمسة أطفال في باكستان خلال اليومين الماضيين، حسبما قالت السلطات اليوم.

وفي ولايتي أندرا براديش وتيلانغانا بالهند، انهارت منازل وجرفتها مياه الأمطار الغزيرة بينما تسببت الفيضانات في تعطيل حركة الطرق والسكك الحديد، حسبما قال مسؤولون.

وقالت شانتا كوماري، رئيسة مكتب الأرصاد الجوية في تيلانغانا، إن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت تنبيها أحمر لـ11 مقاطعة، وتوقعت مزيداً من الأمطار في المنطقة.

وتم أكثر من 4000 شخص إلى 110 معسكرات إغاثة تديرها الحكومة في تيلانغانا منذ أمس، وفقاً لأكبر مسؤول منتخب في الولاية، أ. ريفانث ريدي.

وتسببت البحيرات والجداول المائية المتدفقة في عزل بعض القرى بمقاطعتي ماهابوبناغار ونالغوندا.

وتشهد مدينة فيجاياوادا، العاصمة التجارية لولاية أندرا براديش، أسوأ فيضانات منذ عقدين من الزمان، حيث غمر نهر بوداميرو 40 بالمئة من المدينة، ما أدى إلى تقطع السبل بنحو 275 ألف شخص في أكثر من 12 منطقة سكنية.

وقال رئيس ولاية أندرا براديش المنتخب، إن. تشاندرا بابو نايدو، إن فرق الإغاثة من الكوارث تكافح لنقل الأسر العالقة إلى مناطق أكثر أماناً.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، لقي ما لا يقل عن 170 شخصاً مصرعهم منذ يونيو في ست ولايات شمال شرقي الهند بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن الأمطار.

وفي باكستان المجاورة، تسببت السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في مقتل خمسة أطفال يوم الاثنين، بإقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، ما رفع إجمالي عدد القتلى في البلاد من الحوادث المرتبطة بالأمطار إلى 300 في الأقل منذ الأول من يوليو.

وأفاد بيان صادر عن هيئة إدارة الكوارث بأن الوفيات الخمس سجلت في منطقتي زهوب وخوزدار.

وفي إقليم بلوشستان وحده، تسببت الفيضانات في مقتل 32 شخصاً، بينهم 18 طفلاً و12 امرأة، على مدى الشهرين الماضيين.

كما غمرت مياه الفيضانات عشرات القرى، وأغلقت الطرق السريعة في أجزاء من بلوشستان، وألحقت أضراراً بنحو 20 ألف منزل في جميع أنحاء البلاد، معظمها في بلوشستان.

يشار إلى أن الكوارث الناجمة عن الانهيارات الأرضية والفيضانات شائعة في كل من الهند وباكستان خلال موسم الرياح الموسمية من يونيو إلى سبتمبر.

وعزا علماء وخبراء الأرصاد الجوية الأمر إلى تغير المناخ في هطول الأمطار الغزيرة على مدار السنوات الأخيرة.

وعام 2022، غمرت الأمطار الغزيرة الناجمة عن المناخ ثلث باكستان، ما أسفر عن مقتل 1739 شخصاً وتسبب في أضرار بقيمة 30 مليار دولار.