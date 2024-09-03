رئيس الدولة ونائباه يهنئون حاكمي جمهورية سان مارينو باليوم الوطني

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أليساندرو روسي وميلينا جاسبيروني حاكمي جمهورية سان مارينو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى أليساندرو روسي وميلينا جاسبيروني، حاكمي جمهورية سان مارينو.