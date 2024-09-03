سمو ولي العهد يهنئ حاكمي جمهورية سان مارينو بالعيد الوطني لبلدهما

سمو ولي العهد يهنئ حاكمي جمهورية سان مارينو بالعيد الوطني لبلدهما
التاريخ
9/3/2024 5:06:17 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 3 - 9 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة أليساندرو روسي وفخامة ميلينا غاسبيروني حاكمي جمهورية سان مارينو الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلدهما وراجيا لفخامتهما دوام الصحة والعافية. (النهاية) ت م
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