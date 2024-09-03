سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ حاكمي جمهورية سان مارينو بالعيد الوطني لبلدهما

سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ حاكمي جمهورية سان مارينو بالعيد الوطني لبلدهما
التاريخ
9/3/2024 5:06:17 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 3 - 9 (كونا) -- بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة أليساندرو روسي وفخامة ميلينا غاسبيروني حاكمي جمهورية سان مارينو الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلدهما. (النهاية)
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