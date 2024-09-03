استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم (طولكرم)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 3 - 9 (كونا) -- استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فيما أصيب والده بجروح صباح اليوم الثلاثاء أثناء اقتحام قوات الاحتلال مخيم (طولكرم) شمال الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الطفل محمد كنعان استشهد متأثرا بإصابته برصاص قناصة الاحتلال في الرأس أثناء وجوده مع والده في أحد أحياء المخيم فيما أصيب والده برصاصة في الخاصرة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم ونشرت القناصة على أسطح المباني المرتفعة لإطلاق النار وسط تحليق طائرات الاستطلاع التابعة له.
وتشير مصادر رسمية فلسطينية إلى أن عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على شمال الضفة الغربية فجر الأربعاء الماضي بلغ 31 شهيدا ليرتفع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 683 فلسطينيا بالضفة. (النهاية)
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