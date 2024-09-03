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استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم (طولكرم)

9/3/2024 5:06:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 3 - 9 (كونا) -- استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فيما أصيب والده بجروح صباح اليوم الثلاثاء أثناء اقتحام قوات الاحتلال مخيم (طولكرم) شمال الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الطفل محمد كنعان استشهد متأثرا بإصابته برصاص قناصة الاحتلال في الرأس أثناء وجوده مع والده في أحد أحياء المخيم فيما أصيب والده برصاصة في الخاصرة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم ونشرت القناصة على أسطح المباني المرتفعة لإطلاق النار وسط تحليق طائرات الاستطلاع التابعة له.
وتشير مصادر رسمية فلسطينية إلى أن عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على شمال الضفة الغربية فجر الأربعاء الماضي بلغ 31 شهيدا ليرتفع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 683 فلسطينيا بالضفة. (النهاية)

ن ق / ف د س



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