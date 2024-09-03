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رئيس السنغال يستقبل سفير دولة الكويت بمناسبة انتهاء مهام عمله

9/3/2024 5:06:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 9 (كونا) -- استقبل رئيس السنغال باسيرو جوماي جاخار فاي في القصر الرئاسي سفير دولة الكويت بدكار عادل الأمير بمناسبة انتهاء مهام عمله.
وذكرت سفارة دولة الكويت لدى السنغال في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم الثلاثاء إنه جرى خلال اللقاء التطرق إلى العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والسنغال.
ونقل سفير دولة الكويت للرئيس السنغالي تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتحيات سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الصباح حفظه الله ورعاه.
من جانبه ثمن رئيس السنغال جهود سفارة دولة الكويت في توطيد العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين. (النهاية)

ط م ا



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