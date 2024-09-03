رئيس السنغال يستقبل سفير دولة الكويت بمناسبة انتهاء مهام عمله

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 3 - 9 (كونا) -- استقبل رئيس السنغال باسيرو جوماي جاخار فاي في القصر الرئاسي سفير دولة الكويت بدكار عادل الأمير بمناسبة انتهاء مهام عمله.
وذكرت سفارة دولة الكويت لدى السنغال في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم الثلاثاء إنه جرى خلال اللقاء التطرق إلى العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والسنغال.
ونقل سفير دولة الكويت للرئيس السنغالي تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتحيات سمو ولي العهد
الشيخ صباح الخالد الصباح حفظه الله ورعاه.
من جانبه ثمن رئيس السنغال جهود سفارة دولة الكويت في توطيد العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين. (النهاية)
ط م ا
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