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شركة (كاثي باسيفيك) تلغي 48 رحلة بعد اكتشاف خلل بمحرك طائرة (إيرباص ايه 350)

9/3/2024 5:06:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 3 - 9 (كونا) -- أعلنت شركة طيران (كاثي باسيفيك) ومقرها هونغ كونغ اليوم الثلاثاء الغاء 48 رحلة بعد اكتشاف خلل بمحرك إحدى طائراتها من طراز (إيرباص إيه 350). ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة الصينية عن الشركة القول في بيان انها حددت عطلا بأحد مكونات محرك طائرة (ايرباص ايه 350) كانت في طريقها الى مدينة (زيورخ) السويسرية امس الاثنين ما أجبر الرحلة على العودة إلى (هونغ كونغ). وأوضح البيان "ان هذا المكون هو الأول من نوعه الذي يتعرض لمثل هذا العطل في أي طائرة من طراز (إيرباص إيه 350) في جميع أنحاء العالم" مشيرة الى انها قامت في أعقاب ذلك بفحص جميع الطائرات من هذا الطراز والبالغ عددها 48 طائرة ووجدت أن بعض المكونات تحتاج إلى استبدال.
وأكدت الشركة في السياق ذاته انها تخضع جميع طائراتها لفحص صارم وعند الانتهاء منه ستعود الطائرة التي تم إجازتها للعمل الى الخدمة في حين ستخضع الطائرات التي تم تحديد مشاكل فنية بها لمزيد من أعمال الإصلاح والصيانة.
وتسير شركات طيران أخرى بينها الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية اليابانية والخطوط الجوية البريطانية رحلات باستخدام ذات الطراز من طائرات (إيرباص إيه 350).
من جانبها اعلنت شركة الخطوط الجوية اليابانية انه لم يكن هناك أي تأثير على رحلاتها من طائرات (إيرباص إيه 350) حتى اليوم الثلاثاء لكنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب. (النهاية) م ك / ا ب خ

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