شركة (كاثي باسيفيك) تلغي 48 رحلة بعد اكتشاف خلل بمحرك طائرة (إيرباص ايه 350)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 3 - 9 (كونا) -- أعلنت شركة طيران
(كاثي باسيفيك) ومقرها هونغ كونغ اليوم الثلاثاء الغاء 48 رحلة بعد اكتشاف خلل بمحرك إحدى طائراتها من طراز (إيرباص إيه 350). ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة الصينية عن الشركة القول في بيان انها حددت عطلا بأحد مكونات محرك طائرة (ايرباص ايه 350) كانت في طريقها الى مدينة (زيورخ) السويسرية امس الاثنين ما أجبر الرحلة على العودة إلى (هونغ كونغ). وأوضح البيان "ان هذا المكون هو الأول من نوعه الذي يتعرض لمثل هذا العطل في أي طائرة من طراز (إيرباص إيه 350) في جميع أنحاء العالم" مشيرة الى انها قامت في أعقاب ذلك بفحص جميع الطائرات من هذا الطراز والبالغ عددها 48 طائرة ووجدت أن بعض المكونات تحتاج إلى استبدال.
وأكدت الشركة في السياق ذاته انها تخضع جميع طائراتها لفحص صارم وعند الانتهاء منه ستعود الطائرة التي تم إجازتها للعمل الى الخدمة في حين ستخضع الطائرات التي تم تحديد مشاكل فنية بها لمزيد من أعمال الإصلاح والصيانة.
وتسير شركات طيران أخرى بينها الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية اليابانية والخطوط الجوية البريطانية رحلات باستخدام ذات الطراز من طائرات (إيرباص إيه 350).
من جانبها اعلنت شركة الخطوط الجوية اليابانية انه لم يكن هناك أي تأثير على رحلاتها من طائرات (إيرباص إيه 350) حتى اليوم الثلاثاء لكنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب. (النهاية) م ك / ا ب خ
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