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انطلاق الأسبوع الثقافي الكويتي في المملكة المتحدة

9/3/2024 5:06:12 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من نسيبة من شيبه لندن - 3 - 9 (كونا) -- انطلقت أنشطة الأسبوع الثقافي الكويتي في المملكة المتحدة برعاية من لدن سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية بين البلدين هذا العام في إطار (عام الشراكة الكويتية - البريطانية).
وقال نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال حضوره افتتاح الأسبوع الثقافي نيابة عن سمو ولي العهد أمس الاثنين إن الفعاليات ستشمل عددا من المعارض الثقافية والحرفية التي ستستضيفها سفارة دولة الكويت في لندن بالإضافة الى حفل موسيقي كويتي سيقام في أحد المسارح في العاصمة البريطانية.
ولفت السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إلى أن هذا الحدث يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية المقامة بين البلدين هذا العام في إطار (عام الشراكة الكويتية - البريطانية) بمناسبة مرور ذكرى 125 عاما على توقيع الاتفاقية الأنجلو - كويتية عام 1899.
وثمن الجهود المقامة لتنظيم وترتيب هذه الأنشطة الثقافية في لندن مشددا في ذات الوقت على أهمية مثل تلك الأنشطة ودورها في تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين الجانبين. (النهاية) ن ب ش / ط م ا

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