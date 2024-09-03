انطلاق الأسبوع الثقافي الكويتي في المملكة المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من نسيبة من شيبه لندن - 3 - 9 (كونا) -- انطلقت أنشطة الأسبوع الثقافي الكويتي في المملكة المتحدة برعاية من لدن سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية بين البلدين هذا العام في إطار (عام الشراكة الكويتية - البريطانية).
وقال نائب وزير
الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال حضوره افتتاح الأسبوع الثقافي نيابة عن سمو ولي العهد أمس الاثنين إن الفعاليات ستشمل عددا من المعارض الثقافية والحرفية التي ستستضيفها سفارة دولة الكويت في لندن بالإضافة الى حفل موسيقي كويتي سيقام في أحد المسارح في العاصمة البريطانية.
ولفت السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إلى أن هذا الحدث يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية المقامة بين البلدين هذا العام في إطار (عام الشراكة الكويتية - البريطانية) بمناسبة مرور ذكرى 125 عاما على توقيع الاتفاقية الأنجلو - كويتية عام 1899.
وثمن الجهود المقامة لتنظيم وترتيب هذه الأنشطة الثقافية في لندن مشددا في ذات الوقت على أهمية مثل تلك الأنشطة ودورها في تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين الجانبين. (النهاية) ن ب ش / ط م ا
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