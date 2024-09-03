متحف (القوات الجوية التركية) .. إرث غني لتاريخ الطيران العسكري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من أسامة السعيد (تحقيق مصور)
أنقرة -3 - 9 - (كونا) -- متحف (القوات الجوية التركية) في العاصمة (أنقرة) يمثل إرثا تاريخيا للطيران العسكري في تركيا بما يحويه من نماذج للطائرات العسكرية ومعدات الطيران والأسلحة المتنوعة إلى جانب الملابس العسكرية الخاصة بالطيران.
وعند تجول الزائر بين ممرات وساحات العرض يبدو جليا أن المتحف يوثق بشكل واسع تاريخ الطيران العسكري بتركيا منذ بداياته حتى يومنا هذا.
ويتكون المتحف من منطقة عرض مفتوحة تبلغ مساحتها 62 ألف متر مربع وأخرى عرض مغلقة بمساحة 2000 متر مربع وتعرض الأولى طائرات مقاتلة وطائرات استطلاع وتدريب ونقل واتصالات والتي خدمت في القوات الجوية التركية.
وتتألف المنطقة الثانية من طابقين لعرض نماذج محاكاة لأول تجارب الطيارين الأتراك بالإضافة إلى معرض (تاريخ الطيران التركي والعالمي) الذي يستعرض تاريخ الطيران التركي والعالمي من خلال مجموعة غنية من الصور والوثائق. (النهاية)
ا ع س / ط م ا
MENAFN03092024000071011013ID1108629701
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