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متحف (القوات الجوية التركية) .. إرث غني لتاريخ الطيران العسكري

9/3/2024 5:06:12 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من أسامة السعيد (تحقيق مصور)
أنقرة -3 - 9 - (كونا) -- متحف (القوات الجوية التركية) في العاصمة (أنقرة) يمثل إرثا تاريخيا للطيران العسكري في تركيا بما يحويه من نماذج للطائرات العسكرية ومعدات الطيران والأسلحة المتنوعة إلى جانب الملابس العسكرية الخاصة بالطيران.
وعند تجول الزائر بين ممرات وساحات العرض يبدو جليا أن المتحف يوثق بشكل واسع تاريخ الطيران العسكري بتركيا منذ بداياته حتى يومنا هذا.
ويتكون المتحف من منطقة عرض مفتوحة تبلغ مساحتها 62 ألف متر مربع وأخرى عرض مغلقة بمساحة 2000 متر مربع وتعرض الأولى طائرات مقاتلة وطائرات استطلاع وتدريب ونقل واتصالات والتي خدمت في القوات الجوية التركية.
وتتألف المنطقة الثانية من طابقين لعرض نماذج محاكاة لأول تجارب الطيارين الأتراك بالإضافة إلى معرض (تاريخ الطيران التركي والعالمي) الذي يستعرض تاريخ الطيران التركي والعالمي من خلال مجموعة غنية من الصور والوثائق. (النهاية)

ا ع س / ط م ا



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