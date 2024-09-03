مؤشر نيكاي الياباني يحقق ارتفاعًا جديدًا وسط استقرار الين وأداء إيجابي في وول ستريت

(MENAFN
) سجل مؤشر نيكاي الياباني ارتفاعًا عند إغلاق جلسة يوم الاثنين الموافق 2 أيلول، حيث وصل إلى مستوى 39,000 لأول مرة منذ أواخر يوليو، وجاء هذا الارتفاع بفضل تراجع الين والأداء الإيجابي لوول ستريت يوم الجمعة الماضي. أنهى نيكاي اليوم بزيادة طفيفة قدرها 0.1 بالمئة، ليغلق عند 38,700.87 نقطة، وفي وقت سابق من اليوم، سجل المؤشر أعلى مستوى له منذ 31 يوليو، حيث بلغ 39,080.64 نقطة، وشهدت الجلسة تقلبات بسبب جني الأرباح واستقرار الين بعد انخفاضه السابق.
كما كان الارتفاع في أداء وول ستريت يوم الجمعة مدفوعًا ببيانات اقتصادية جديدة زادت من التوقعات لخفض بسيط في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في أيلول، وساهمت هذه البيانات أيضًا في تعزيز الدولار مقابل الين، مما أفاد الشركات اليابانية المصدرة، ويؤدي انخفاض قيمة الين إلى زيادة قيمة الأرباح المحققة في الخارج عند تحويلها إلى الين، مما يوفر دفعة كبيرة للشركات اليابانية ذات الأنشطة التصديرية الكبيرة.
وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في أسواق الأسهم العالمية في وقت سابق من الشهر الماضي، نتيجة للقلق من الركود المحتمل في أكبر اقتصاد في العالم، فإن البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة قد حسنت من التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي، ويتطلع المستثمرون الآن إلى تقارير سوق العمل الأمريكية القادمة، بما في ذلك طلبات البطالة الأسبوعية المقررة يوم الخميس وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس المتوقع يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تقدم رؤى إضافية حول المشهد الاقتصادي.
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